主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月2日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 127( 69)
TOPIX先物 9月限 12( 12)
12月限 2( 2)
日経225ミニ 9月限 305( 305)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 173( 173)
TOPIX先物 9月限 27( 27)
日経225ミニ 9月限 815( 815)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 539( 283)
12月限 85( 59)
TOPIX先物 9月限 168( 58)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 31169( 13863)
10月限 523( 345)
11月限 18( 10)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 264( 68)
12月限 7( 3)
日経225ミニ 9月限 16135( 7579)
10月限 214( 86)
11月限 1( 1)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 34( 34)
12月限 1( 1)
日経225ミニ 9月限 2008( 2008)
10月限 23( 23)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 211( 211)
12月限 20( 20)
日経225ミニ 9月限 9058( 9058)
10月限 11( 11)
11月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
