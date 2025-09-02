　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 127(　　　69)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 305(　　 305)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 173(　　 173)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　27(　　　27)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 815(　　 815)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 539(　　 283)
　　　　　 　 　12月限　　　　　85(　　　59)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 168(　　　58)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 31169(　 13863)
　　　　　 　 　10月限　　　　 523(　　 345)
　　　　　 　 　11月限　　　　　18(　　　10)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 264(　　　68)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 7(　　　 3)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 16135(　　7579)
　　　　　 　 　10月限　　　　 214(　　　86)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 1(　　　 1)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2008(　　2008)
　　　　　 　 　10月限　　　　　23(　　　23)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 211(　　 211)
　　　　　 　 　12月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　9058(　　9058)
　　　　　 　 　10月限　　　　　11(　　　11)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース