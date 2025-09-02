主要国内証券 先物取引高情報まとめ（9月2日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2962( 1174)
12月限 532( 532)
TOPIX先物 9月限 4439( 4099)
12月限 3017( 3017)
日経225ミニ 9月限 2562( 2476)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 463( 171)
TOPIX先物 9月限 3992( 1284)
12月限 400( 400)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 0)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 2442( 265)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 940( 616)
12月限 407( 407)
TOPIX先物 9月限 6693( 4506)
12月限 3738( 3738)
日経225ミニ 9月限 1568( 1557)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 223( 188)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 109( 109)
12月限 10( 10)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1267( 654)
12月限 103( 53)
TOPIX先物 9月限 552( 378)
12月限 164( 164)
日経225ミニ 9月限 94414( 42447)
10月限 385( 145)
11月限 39( 19)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 536( 300)
12月限 33( 21)
日経225ミニ 9月限 49133( 22643)
10月限 262( 126)
11月限 6( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3( 3)
日経225ミニ 9月限 5235( 5235)
10月限 88( 88)
11月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 561( 561)
12月限 65( 65)
日経225ミニ 9月限 39148( 39148)
10月限 27( 27)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2962( 1174)
12月限 532( 532)
TOPIX先物 9月限 4439( 4099)
12月限 3017( 3017)
日経225ミニ 9月限 2562( 2476)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 463( 171)
TOPIX先物 9月限 3992( 1284)
12月限 400( 400)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 5( 0)
12月限 1( 1)
TOPIX先物 9月限 2442( 265)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 940( 616)
12月限 407( 407)
TOPIX先物 9月限 6693( 4506)
12月限 3738( 3738)
日経225ミニ 9月限 1568( 1557)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 223( 188)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 109( 109)
12月限 10( 10)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1267( 654)
12月限 103( 53)
TOPIX先物 9月限 552( 378)
12月限 164( 164)
日経225ミニ 9月限 94414( 42447)
10月限 385( 145)
11月限 39( 19)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 536( 300)
12月限 33( 21)
日経225ミニ 9月限 49133( 22643)
10月限 262( 126)
11月限 6( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3( 3)
日経225ミニ 9月限 5235( 5235)
10月限 88( 88)
11月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 561( 561)
12月限 65( 65)
日経225ミニ 9月限 39148( 39148)
10月限 27( 27)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース