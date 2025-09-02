　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2962(　　1174)
　　　　　 　 　12月限　　　　 532(　　 532)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4439(　　4099)
　　　　　 　 　12月限　　　　3017(　　3017)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2562(　　2476)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 463(　　 171)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3992(　　1284)
　　　　　 　 　12月限　　　　 400(　　 400)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　 5(　　　 0)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2442(　　 265)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 940(　　 616)
　　　　　 　 　12月限　　　　 407(　　 407)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6693(　　4506)
　　　　　 　 　12月限　　　　3738(　　3738)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1568(　　1557)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 223(　　 188)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 109(　　 109)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　10)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1267(　　 654)
　　　　　 　 　12月限　　　　 103(　　　53)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 552(　　 378)
　　　　　 　 　12月限　　　　 164(　　 164)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 94414(　 42447)
　　　　　 　 　10月限　　　　 385(　　 145)
　　　　　 　 　11月限　　　　　39(　　　19)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 536(　　 300)
　　　　　 　 　12月限　　　　　33(　　　21)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 49133(　 22643)
　　　　　 　 　10月限　　　　 262(　　 126)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 6(　　　 6)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5235(　　5235)
　　　　　 　 　10月限　　　　　88(　　　88)
　　　　　 　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 561(　　 561)
　　　　　 　 　12月限　　　　　65(　　　65)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 39148(　 39148)
　　　　　 　 　10月限　　　　　27(　　　27)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース