外国証券 先物取引高情報まとめ（9月2日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 3041( 2941)
12月限 97( 97)
TOPIX先物 9月限 5807( 5807)
12月限 4( 4)
日経225ミニ 9月限 56953( 56953)
10月限 822( 822)
11月限 17( 17)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1512( 1512)
12月限 19( 19)
TOPIX先物 9月限 3701( 3701)
日経225ミニ 9月限 31176( 31176)
10月限 515( 515)
11月限 11( 11)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 27( 17)
TOPIX先物 9月限 105( 105)
日経225ミニ 9月限 352( 352)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 210( 135)
TOPIX先物 9月限 667( 663)
日経225ミニ 9月限 1527( 1497)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 353( 287)
TOPIX先物 9月限 553( 553)
日経225ミニ 9月限 5347( 5347)
10月限 18( 18)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 171( 171)
TOPIX先物 9月限 305( 305)
日経225ミニ 9月限 344( 344)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 436( 436)
12月限 3( 3)
TOPIX先物 9月限 1909( 1909)
日経225ミニ 9月限 13393( 13393)
10月限 9( 9)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 74( 23)
TOPIX先物 9月限 419( 419)
12月限 1( 1)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 921( 921)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 24( 24)
TOPIX先物 9月限 161( 161)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 9月限 22( 22)
日経225ミニ 9月限 309( 309)
10月限 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
