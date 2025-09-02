　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　3041(　　2941)
　　　　　 　 　12月限　　　　　97(　　　97)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5807(　　5807)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 56953(　 56953)
　　　　　 　 　10月限　　　　 822(　　 822)
　　　　　 　 　11月限　　　　　17(　　　17)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1512(　　1512)
　　　　　 　 　12月限　　　　　19(　　　19)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3701(　　3701)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 31176(　 31176)
　　　　　 　 　10月限　　　　 515(　　 515)
　　　　　 　 　11月限　　　　　11(　　　11)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　27(　　　17)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 105(　　 105)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 352(　　 352)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 210(　　 135)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 667(　　 663)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　1527(　　1497)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 353(　　 287)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 553(　　 553)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5347(　　5347)
　　　　　 　 　10月限　　　　　18(　　　18)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 171(　　 171)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 305(　　 305)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 344(　　 344)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 436(　　 436)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1909(　　1909)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 13393(　 13393)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 9(　　　 9)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　74(　　　23)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 419(　　 419)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 1(　　　 1)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 921(　　 921)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　24(　　　24)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 161(　　 161)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　 309(　　 309)
　　　　　 　 　10月限　　　　　17(　　　17)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース