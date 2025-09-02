　日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 15954(　 13654)
　　　　　 　 　12月限　　　　2030(　　1330)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 19588(　 19321)
　　　　　 　 　12月限　　　　 822(　　 322)
日経225ミニ　 　 9月限　　　178639(　178639)
　　　　　 　 　10月限　　　　7956(　　2956)
　　　　　 　 　11月限　　　　　39(　　　39)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 11563(　 11051)
　　　　　 　 　12月限　　　　1236(　　 936)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 20841(　 20589)
　　　　　 　 　12月限　　　　 355(　　 355)
日経225ミニ　 　 9月限　　　135980(　135980)
　　　　　 　 　10月限　　　　6976(　　2976)
　　　　　 　 　11月限　　　　　75(　　　75)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 651(　　 365)
　　　　　 　 　12月限　　　　　10(　　　10)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 571(　　 571)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　4751(　　4751)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2010(　　1801)
　　　　　 　 　12月限　　　　 558(　　　58)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 11684(　　4056)
　　　　　 　 　12月限　　　　1159(　　 659)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　2858(　　2850)
　　　　　 　 　10月限　　　　5000(　　　 0)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2378(　　2118)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　6918(　　4714)
　　　　　 　 　12月限　　　　1008(　　　 8)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 10305(　 10305)
　　　　　 　 　10月限　　　　　 6(　　　 6)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1414(　　1369)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　3996(　　3900)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　3733(　　3733)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1662(　　1219)
　　　　　 　 　12月限　　　　　36(　　　36)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　4369(　　4269)
　　　　　 　 　12月限　　　　 500(　　 500)
日経225ミニ　 　 9月限　　　 20319(　 20319)
　　　　　 　 　10月限　　　　2087(　　　87)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 715(　　 327)
　　　　　 　 　12月限　　　　 300(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1068(　　 366)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 267(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5325(　　2698)
　　　　　 　 　12月限　　　　 400(　　 400)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　42(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 840(　　 840)
日経225ミニ　 　10月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース