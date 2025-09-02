外国証券 先物取引高情報まとめ（9月2日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月2日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 15954( 13654)
12月限 2030( 1330)
TOPIX先物 9月限 19588( 19321)
12月限 822( 322)
日経225ミニ 9月限 178639( 178639)
10月限 7956( 2956)
11月限 39( 39)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 11563( 11051)
12月限 1236( 936)
TOPIX先物 9月限 20841( 20589)
12月限 355( 355)
日経225ミニ 9月限 135980( 135980)
10月限 6976( 2976)
11月限 75( 75)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 651( 365)
12月限 10( 10)
TOPIX先物 9月限 571( 571)
日経225ミニ 9月限 4751( 4751)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2010( 1801)
12月限 558( 58)
TOPIX先物 9月限 11684( 4056)
12月限 1159( 659)
日経225ミニ 9月限 2858( 2850)
10月限 5000( 0)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2378( 2118)
12月限 5( 5)
TOPIX先物 9月限 6918( 4714)
12月限 1008( 8)
日経225ミニ 9月限 10305( 10305)
10月限 6( 6)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1414( 1369)
TOPIX先物 9月限 3996( 3900)
日経225ミニ 9月限 3733( 3733)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1662( 1219)
12月限 36( 36)
TOPIX先物 9月限 4369( 4269)
12月限 500( 500)
日経225ミニ 9月限 20319( 20319)
10月限 2087( 87)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 715( 327)
12月限 300( 0)
TOPIX先物 9月限 1068( 366)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 267( 0)
TOPIX先物 9月限 5325( 2698)
12月限 400( 400)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 42( 0)
TOPIX先物 9月限 840( 840)
日経225ミニ 10月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
