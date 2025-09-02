¡ÈUSJ¡É¤È¤Î¶¦ÁÏ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎËâ½÷¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¡©¡ÚKATE¡Û¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¿¼¤ß¥ì¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¡×¤ò¤´¾Ò²ð♡
¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKATE¡×¤Î¡È¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤«¤é¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎËâ½÷¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸ÂÄê¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í♡
USJ¤È¤Î¶¦ÁÏ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡ÈËâ½÷¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¡ÖKATE¡×¤«¤é¸ÂÄê¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬È¯Çä♡
¡Ö¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤È¥á¥¤¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖKATE¡×¤¬½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
2025Ç¯9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Û¥é¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢KATE PRESENTS¡Ö18ÈÖÃÏ¤ÎËâ½÷¡Á´¶¾ð¤Èµº¤ì¤ëËâ½÷¤Î´Û¡Á¡×¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖKATE¡×¤Î¡È¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡È´¶¾ð¤ò»Ê¤ë4¿Í¤ÎËâ½÷¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¸ÂÄê¿§¤¬È¯Çä¡ª
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸ÂÄê¿§¤Î¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯♡
¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ª¡È¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤«¤é¿¼¤ß¥ì¥Ã¥É·Ï¥«¥é¡¼¤¬ÅÐ¾ì♡
Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¸ý¹È¡È¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡É¤«¤é¡¢¿¼¤ß¥ì¥Ã¥É·Ï¥«¥é¡¼¤Î¸ÂÄê¿§¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ä¥ä¥Ð¡¼¥¹¡×¤«¤é2¿§¤º¤ÄÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥«¥é¡¼¤ò¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
Item ¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
¹âÈ¯¿§¡ßÃæºÌÅÙ¥«¥é¡¼
Item ¥ê¥Ã¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼ ¥Ä¥ä¥Ð¡¼¥¹
¤È¤í¤±¤ë¥Ä¥ä¡ß¥¯¥ê¥¢Ç»Ì©¥«¥é¡¼
¿·´¶³Ð¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ªKATE PRESENTS¡Ö18ÈÖÃÏ¤ÎËâ½÷ ¡Á´¶¾ð¤Èµº¤ì¤ëËâ½÷¤Î´Û¡Á¡×¤Ã¤Æ¡©
KATE PRESENTS¡Ö18ÈÖÃÏ¤ÎËâ½÷ ¡Á´¶¾ð¤Èµº¤ì¤ëËâ½÷¤Î´Û¡Á¡×¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¡È¿Í¤Î´¶¾ð¤ä¸ÄÀ¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë²ò¤Êü¤Á¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢KATE¤È¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥¯»Ë¾å½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶À¤À¤é¤±¤Î´Û¤Ç´¶¾ð¤ò»Ê¤ë4¿Í¤ÎËâ½÷¤¬¥²¥¹¥È¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»îÎý¤ò²Ý¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥²¥¹¥È¤Ï¤½¤Î»îÎý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâ¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿´¶¾ð¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤ò²òÊü¤¹¤ëÊýË¡¤¬µ¤µ¤ì¤¿¡È´¶¾ð¤ÎÈëÌô¡É¤¬¼ø¤±¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
´îÅÜ°¥³Ú¤Î´¶¾ð¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤¹ÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÆâÌÌ¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿´¶¾ð¤ò²òÊü¤¹¤ë¡¢¿·´¶³Ð¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
USJ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡ÖËâ½÷¤«¤é¤Î¾·ÂÔ¾õ¡×¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó
KATE¤Î¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡ÖUSJ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¡Ê¥Ú¥¢¡Ë¡×¤ä¡ÖKATE¥á¥¤¥¯¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÃêÁª¤ÇÅö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª
A¾Þ¡§USJ¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¡Ê¥Ú¥¢¡Ë500ÁÈ1,000Ì¾ÍÍ
B¾Þ¡§KATE¥á¥¤¥¯¥»¥Ã¥È100Ì¾ÍÍ
±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë10:00¡Á9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë23:59
¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥ÈÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§KATEÁ´¾¦ÉÊ
KATE¤Î¾¦ÉÊ¤ò1²ó¤Î¤ª²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¹ØÆþ¤´¤È¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ø1¸ý¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡¢Å¹ÊÞÌ¾¡¢¹ØÆþÆü¡¢¹ØÆþ¶â³Û¤¬¤ï¤«¤ë¹ØÆþ¥ì¥·¡¼¥È/¹ØÆþÌÀºÙ¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨1²ó¤Î±þÊç¤Ç¤Ï¡¢1Ëç¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£1ÅÙ¤ËÊ£¿ôËç¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Ç¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨1Ëç¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤ÇÊ£¿ô¸ý¤Î¤´±þÊç¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ê£¿ôËç¤Î¥ì¥·¡¼¥È¤Î¶â³Û¤ò¹ç»»¤·¤Æ¤ÎÊ£¿ô¸ý¿ô¤Ç¤Î¤´±þÊç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ØÆþÆü¡¢¹ØÆþ¾¦ÉÊ¡¢¹ØÆþ¶â³Û¡¢¹ØÆþÅ¹¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¼ÉÊ½ñ¤Þ¤¿¤ÏÎÎ¼ý½ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¤Î¥Ð¥Ê¡¼¤Þ¤¿¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç·Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÆó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤è¤ê¡¢KATE¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÍ§¤À¤Á¤ËÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢±þÊç¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅöÁªÄÌÃÎ¤ÏÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Î¤ß¡¢KATE¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¡¢½ç¼¡¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÈ¯Á÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¤ÈÅöÁªÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
KATE¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô