　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万1250円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 147(　 147)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 105(　 105)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　28(　　28)
ソシエテジェネラル証券　　　　　24(　　24)
楽天証券　　　　　　　　　　　　16(　　16)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　12(　　12)
松井証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万1375円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
ソシエテジェネラル証券　　　　　11(　　11)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)
野村証券　　　　　　　　　　　　40(　　 0)


◯4万1500円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 238(　 238)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 123(　　59)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　51(　　51)
楽天証券　　　　　　　　　　　　43(　　43)
ソシエテジェネラル証券　　　　　30(　　30)
松井証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
広田証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
シティグループ証券　　　　　　　 1(　　 1)
立花証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万1625円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　19(　　19)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 3(　　 3)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 2(　　 0)


◯4万1750円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 216(　 116)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　30(　　30)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　27(　　25)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　20(　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　14(　　14)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
ゴールドマン証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯4万1875円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　74(　　74)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　34(　　34)
ソシエテジェネラル証券　　　　　15(　　15)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　13)


◯4万2000円プット
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 352(　 352)
野村証券　　　　　　　　　　　 115(　 115)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 101(　 101)
ソシエテジェネラル証券　　　　　55(　　55)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　67(　　41)
大和証券　　　　　　　　　　　　40(　　40)
楽天証券　　　　　　　　　　　　32(　　32)
JPモルガン証券　　　　　　　　　30(　　30)