「日経225オプション」9月限プット手口情報（2日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万1250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 147( 147)
モルガンMUFG証券 105( 105)
BNPパリバ証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
楽天証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 12( 12)
松井証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
◯4万1375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
フィリップ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
野村証券 40( 0)
◯4万1500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 238( 238)
SBI証券 123( 59)
BNPパリバ証券 51( 51)
楽天証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 30( 30)
松井証券 10( 10)
安藤証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
広田証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
◯4万1625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 19( 19)
BNPパリバ証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
SBI証券 2( 0)
◯4万1750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 216( 116)
BNPパリバ証券 30( 30)
SBI証券 27( 25)
三菱UFJeスマート 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
ゴールドマン証券 100( 0)
◯4万1875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 74( 74)
BNPパリバ証券 34( 34)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
松井証券 13( 13)
◯4万2000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 352( 352)
野村証券 115( 115)
BNPパリバ証券 101( 101)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
SBI証券 67( 41)
大和証券 40( 40)
楽天証券 32( 32)
JPモルガン証券 30( 30)
