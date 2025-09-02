「日経225オプション」9月限コール手口情報（2日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 68( 68)
SBI証券 27( 15)
楽天証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 8( 8)
松井証券 6( 6)
インタラクティブ証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
三菱UFJeスマート 41( 41)
ソシエテジェネラル証券 26( 26)
楽天証券 18( 18)
SBI証券 34( 12)
BNPパリバ証券 8( 8)
ビーオブエー証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
マネックス証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
SBI証券 17( 9)
ABNクリアリン証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万2625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万2500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 236( 36)
楽天証券 33( 33)
BNPパリバ証券 10( 10)
SBI証券 10( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
安藤証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
JPモルガン証券 200( 0)
◯4万2375円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
◯4万2250円コール
