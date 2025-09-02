　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。


◯4万3250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　68(　　68)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　27(　　15)
楽天証券　　　　　　　　　　　　11(　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　 8)
松井証券　　　　　　　　　　　　 6(　　 6)
インタラクティブ証券　　　　　　 5(　　 5)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万3125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万3000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　65(　　65)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　41(　　41)
ソシエテジェネラル証券　　　　　26(　　26)
楽天証券　　　　　　　　　　　　18(　　18)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　34(　　12)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 8(　　 8)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 6(　　 6)
松井証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　17(　　 9)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯4万2500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 236(　　36)
楽天証券　　　　　　　　　　　　33(　　33)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　10(　　 6)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 4(　　 4)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
JPモルガン証券　　　　　　　　 200(　　 0)


◯4万2375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 2(　　 2)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯4万2250円コール