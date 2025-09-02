「日経225オプション」9月限コール手口情報（2日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、2日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年9月限・SQ 9月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万3250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 342( 192)
ソシエテジェネラル証券 55( 55)
BNPパリバ証券 29( 29)
SBI証券 36( 14)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
フィリップ証券 4( 4)
広田証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
みずほ証券 150( 0)
◯4万3125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
フィリップ証券 6( 6)
SBI証券 17( 5)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
野村証券 40( 0)
◯4万3000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 844( 494)
三菱UFJeスマート 141( 141)
BNPパリバ証券 78( 78)
野村証券 314( 64)
シティグループ証券 47( 47)
SBI証券 120( 46)
松井証券 44( 44)
ビーオブエー証券 40( 40)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
楽天証券 35( 35)
UBS証券 20( 20)
安藤証券 16( 16)
広田証券 8( 8)
岩井コスモ証券 3( 3)
ゴールドマン証券 3( 3)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
みずほ証券 100( 0)
◯4万2875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 42( 42)
ソシエテジェネラル証券 14( 14)
UBS証券 9( 9)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
◯4万2750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 72( 72)
BNPパリバ証券 30( 30)
ソシエテジェネラル証券 10( 10)
SBI証券 9( 7)
楽天証券 5( 5)
UBS証券 2( 2)
◯4万2625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 49( 49)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
岡三証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
