岡本姫奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/02】乃木坂46の岡本姫奈が1日、自身の公式ブログを更新。雑誌のオフショットを公開した。

【写真】乃木坂46岡本姫奈、ショーパン姿で美脚披露

◆乃木坂46岡本姫奈、美しい脚を披露


岡本は「現在発売中の『アップトゥボーイ』さんに掲載していただいています！」とコメントし、「アップトゥボーイ」（ワニブックス）vol.354のオフショットとして、和室で美しい脚が際立つ様子を披露。「この日の撮影の為にツアーのケータリング爆食を控えめにしてたつもりです」とストイックなSTYLE維持方法についても明かしている。

この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「癒される」「努力の賜物」「美脚」「二度見した」「和室似合いすぎ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】