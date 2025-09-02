乃木坂46岡本姫奈「爆食を控えめに」ショーパン姿で美脚披露「可愛すぎ」「努力の賜物」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】乃木坂46の岡本姫奈が1日、自身の公式ブログを更新。雑誌のオフショットを公開した。
【写真】乃木坂46岡本姫奈、ショーパン姿で美脚披露
岡本は「現在発売中の『アップトゥボーイ』さんに掲載していただいています！」とコメントし、「アップトゥボーイ」（ワニブックス）vol.354のオフショットとして、和室で美しい脚が際立つ様子を披露。「この日の撮影の為にツアーのケータリング爆食を控えめにしてたつもりです」とストイックなSTYLE維持方法についても明かしている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「癒される」「努力の賜物」「美脚」「二度見した」「和室似合いすぎ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂46岡本姫奈、ショーパン姿で美脚披露
◆乃木坂46岡本姫奈、美しい脚を披露
岡本は「現在発売中の『アップトゥボーイ』さんに掲載していただいています！」とコメントし、「アップトゥボーイ」（ワニブックス）vol.354のオフショットとして、和室で美しい脚が際立つ様子を披露。「この日の撮影の為にツアーのケータリング爆食を控えめにしてたつもりです」とストイックなSTYLE維持方法についても明かしている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「癒される」「努力の賜物」「美脚」「二度見した」「和室似合いすぎ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】