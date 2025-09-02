高垣麗子、娘のための手作り弁当公開「5時に起きたけどギリギリだった」
【モデルプレス＝2025/09/02】モデルの高垣麗子が9月2日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し、反響が寄せられている。
【写真】高垣麗子「健康的」と話題の手作り弁当
高垣は「今日のお弁当」とつづり、雑穀米、カレーきんぴら、塩麹からあげ、平飼い卵の卵焼き、茄子の味噌バター炒め、ミニトマトが詰められた手作り弁当を公開。「またはじまりましたお弁当生活」と新学期の幕開けを伝え、「5時に起きたけどギリギリだった 6時に起こしたけどギリギリだった」と明かしている。
この投稿にネット上では「朝からお疲れ様です」「健康的」「品数多くて素敵」「尊敬」「新学期も頑張りましょう」「どれも美味しそう」などの声が寄せられている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】高垣麗子「健康的」と話題の手作り弁当
◆高垣麗子、娘のための手作り弁当
高垣は「今日のお弁当」とつづり、雑穀米、カレーきんぴら、塩麹からあげ、平飼い卵の卵焼き、茄子の味噌バター炒め、ミニトマトが詰められた手作り弁当を公開。「またはじまりましたお弁当生活」と新学期の幕開けを伝え、「5時に起きたけどギリギリだった 6時に起こしたけどギリギリだった」と明かしている。
高垣は2010年3月に元スピードスケート選手の清水宏保氏と結婚したが、2011年12月に離婚。2015年3月に音楽プロデューサー兼ユニット・STUDIO APARTMENTメンバーの森田昌典と再婚し、2017年7月に第1子長女が誕生。2018年8月には森田との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】