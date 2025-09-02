¡Ú¤¯¤é¼÷»Ê¡Û¡ÈÄ´Íý¡ÉÀ¤³¦No.1·èÄêÀï¡Ö¤¯¤é¥ï¥óGP¡×¼Â»Ü¡¡Åìµþ¡¦Ä®ÅÄÅ¹¤¬Í¥¾¡¡¡¡ÈÁªÈ´½¾¶È°÷¡É¤¬ÏÓ¶¥¤¦
¡¡²óÅ¾¼÷»Ê¡Ê¤º¤·¡Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¯¤é¼÷»Ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤¯¤é¼÷»Ê¤¬9·î2Æü¡¢ÂçºåÉÜ³ÄÍ»ÔÆâ¤Ç¡¢Á´½¾¶È°÷¤ÎÃæ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿½¾¶È°÷¤¿¤Á¤¬¡Öºî¶È¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¡ÖÀµ³ÎÀ¡×¡Ö¾¦ÉÊ¤ÎÈþ¤·¤µ¡×¤Ê¤É¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢ÄºÅÀ¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ÖKURA-No.1 GRAND PRIX 2025¡Ê¤¯¤é¥ï¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê 2025¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖÄ®ÅÄÅ¹¡×¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ßË¼¡Ê¤Á¤å¤¦¤Ü¤¦¡Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤äµ»½Ñ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë±è¤Ã¤¿ºîÀ®¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÉÊ¼Á¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡£
¡¡4²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Î½¾¶È°÷¤âÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é»²²Ã¤·¡¢À¤³¦Âç²ñ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢À¤³¦Ìó690Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñÂåÉ½¡¢ÂæÏÑÂåÉ½¡¢Âè1²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¡Ö¹âÀÐÅ¹¡×¡ÊÂçºåÉÜ¹âÀÐ»Ô¡Ë¡¢Âè2²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¡Öµ×Î±ÊÆ¹çÀîÅ¹¡×¡ÊÊ¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¡Ë¡¢Âè3²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¡Ö°ìµÜÈøÀ¾Å¹¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¡Ë¤ò´Þ¤à¡¢Á´¹ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿24Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¡£
¡¡3¿Í1¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¡Ö¤ª»ý¤Áµ¢¤êÉôÌç¡×¡Ö¥Í¥¿ÀÚ¤êÉôÌç¡×¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥ÈÉôÌç¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÌç¤´¤È¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë½¾¤Ã¤ÆÄ´Íý¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤Î°ÂÁ´¡¦±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ê¤É¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿ºî¶È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë½¾¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´°Î»¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤ä½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤ÉÄ´Íý¤ÎÏÓ¤ò¶¥¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ÆÉôÌç¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿ÅÀ¿ô¤Î¹ç·×¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡ÖÄ®ÅÄÅ¹¡×¡ÊÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¡Ë¡¢¡Ö¾ëÅìº£Ê¡Å¹¡×¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë¡¢¡ÖÂçÂ¢Ã«Å¹¡×¡Ê¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¡Ë¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡·èÄêÀï¤Ë¿Ê½Ð¡£ÉôÌç¤ÏÆ±¤¸¤ÇÂêÌÜ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ç·×ÆÀÅÀ¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡ÖÄ®ÅÄÅ¹¡×¡Ê568.8ÅÀ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ä¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö¾ëÅìº£Ê¡Å¹¡×¡Ê549.2ÅÀ¡Ë¡¢Æ¼¾Þ¤Ë¤Ï¡ÖÂçÂ¢Ã«Å¹¡×¡Ê543.6ÅÀ¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¡¦±Ä¶ÈËÜÉô¶µ°éÉôÀ¾ÆüËÜÃ´Åö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î»ÅçÏÂÇî¤µ¤ó¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÀ¤³¦Âç²ñ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÂæÏÑ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Îµ»½Ñ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢Ä®ÅÄÅ¹¤¬Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¾¦ÉÊ¤Î¤¤ì¤¤¤µ¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÄÌ¤ê¤Îºî¶È¤Ê¤Î¤«¤ò½Å»ë¤·¤¿¿³ºº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÀÅÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Í×°ø¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¿Ç¯¸å¤«¤Ë¡¢À¤³¦Âç²ñ¤òÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀÜµÒ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤âÆ±»þ³«ºÅ¡£Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄÅÅ¹¡×¡ÊÄÅ»ÔÆ£Êý¡Ë¤ÎÌÚ²¼¾»»Ò¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¡£¶ä¾Þ¤Ë¤Ï¡ÖÊ¿°æÅ¹¡×¤Î·Ñ´äÆ·¤µ¤ó¡¢Æ¼¾Þ¤Ë¤Ï¡Ö¹Åç»æ²°Ä®Å¹¡×¤Î¾¾¹¾Í¥»Ò¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£