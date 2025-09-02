中町綾、手作りの腸活そばレシピ披露「痩せる食生活」公開に反響「料理上手」「考えられてる」
【モデルプレス＝2025/09/02】YouTuberの中町綾が9月1日、自身のYouTubeチャンネルを更新。1日の食生活を紹介し、話題を呼んでいる。
【写真】中町綾「痩せる食生活」の秘訣
中町は「毎日自炊界隈の痩せる食生活がこちら」というタイトルで動画を公開。「私の1日のこの夏の食生活」として、手作りの食事を調理する様子を広いキッチンで披露した。
朝食はグリーンリーフにスモークサーモン、アボカドを合わせたサラダ。ドレッシングもオリーブオイルを使って手作りし、栄養たっぷりの一皿となった。途中で食材に虫を見つけてしまうハプニングもあったが、ヘルシーでさっぱりとした朝食を楽しんでいた。
続いて昼食の調理では、竹の蒸し器を取り出した中町。トウモロコシ、なす、もやしなど野菜を中心に、豚肉で巻いたえのきを並べ、10分火にかけたせいろ蒸しを完成させた。仕上げにゆずポン酢をかけ、さっぱりとした夏らしい一品を仕上がっていた。
夜には十割そばを使った「腸活そば」を調理。オクラ、とろろ、キムチ、納豆、卵をのせ、買い忘れたものの普段はめかぶやもずくも加えるという。自家製のタレには、めんつゆにごま油やにんにくチューブ、コチュジャンを入れた。
中町は「本当にしょっちゅう海外とか行くから便秘になりやすい」と明かし、帰国後はこの「腸活そば」を必ず食べるほど効果を実感していると力説。イライラしやすい人は腸内環境が乱れている」「腸をメインにやらせていただいてる」と腸活の重要性を熱弁していた。
この動画に視聴者からは「おいしそう」「さすがの美意識」「腸活大切、勉強になりました」「料理上手！」「栄養価も高くて考えられてる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆中町綾、朝食はさっぱりグリーンサラダ
◆中町綾「腸活」の大切さ力説
