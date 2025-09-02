俳優コン・ユ、Netflix映画『告白ヒストリー』に特別出演！愛妻家な一面と方言を披露

俳優たちの特別出演がNetflix映画『告白ヒストリー』をより一層輝かせた。

【写真】コン・ユ、「伝説のキスシーン」で赤面

去る9月1日、『告白ヒストリー』側は俳優コン・ユ、女優チョン・ユミらの特別出演スチールカットを公開した。

同作は1998年、19歳の少女パク・セリ（演者シン・ウンス）が一世一代の告白を控え、一生のコンプレックスであるくせ毛を伸ばすための作戦を計画していたところ、転校生のハン・ユンソク（演者コン・ミョン）を巻き込むことで繰り広げられる“青春ロマンス”だ。

（写真＝Netflix）上からコン・ユ、チョン・ユミ

コン・ユとチョン・ユミは、劇中で大学生になったセリとソンレ（演者ユン・サンヒョン）、依然としてソルパンウル（松ぼっくり）と呼ばれるマ・ソルジ、パン・ハヨン、チョン・ダウルが集まるビアホールの社長夫婦として登場した。

特に、映画『82年生まれ、キム・ジヨン』以来、2度目の夫婦役を演じたコン・ユとチョン・ユミは、“愛妻家の瞬間”を見せたうえ、成功率100％の告白の名堂を教えてあげて、セリの合コンが成功するよう積極的に助け、映画を豊かなものにした。

なお、映画『告白ヒストリー』はNetflixで配信中だ。