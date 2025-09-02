歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。東京で開催されたファンミーティングの様子を公開しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 ファンミーティングでカラオケ披露 前日にコンサートで「声が残っててよかった」



黒のTシャツとジーンズというカジュアルな姿でステージに立つ工藤さん。「カラオケ抽選リクエスト」と称して、工藤さんがカラオケに合わせて、即興で歌う様子が５本の動画で投稿されています。







工藤さんは、「カラオケ抽選リクエスト！少しずつ切り取ってお届けします。今回私は成績が良かったです」とコメント。







工藤さんがリクエストに応えて歌ったのは、「黄砂に吹かれて」「裸爪のライオン」「Ice Rain」や、「うしろ髪ひかれ隊」時代のヒット曲など。







工藤さんは、「ファンクラブ Cherish とのとても密な時間を過ごせました。昨日かなり歌いきったので、声が残っててよかった」と綴っています。





工藤さんはまた、「あ！妄想delusion 入ってない！ ストーリーズにアップしときます」と綴り、約束通り、自身のインスタグラムのストーリーズにアルバムの収録曲をリクエストに応えて歌唱する動画を投稿。「想い出しながらめっちゃ集中 笑笑笑笑」と綴っています。







