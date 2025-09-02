残暑にもってこい！【40・50代】襟足すっきり & シャレ見え♡「涼し気ヘア」

9月を過ぎても暑い日がまだまだ続きそうな予感。今回は、汗ばむ首元をすっきり見せる、残暑にもってこいな「涼し気ヘア」をご紹介。襟足を整えることで、40・50代が大切にしたい清潔感や清涼感を演出できそうです。それでいて、メンズライクにはならず、女性らしさもキープできるヘアスタイルを厳選しました。軽やかなヘアスタイルにチェンジして、まだまだ暑い毎日も心地よく乗り切りましょう。

清潔感を演出できるコンパクトなボブ

襟足ギリギリで揃えたコンパクトなボブスタイル。首元が見えることで、すっきりとした清潔感が演出されています。ヘアスタイリストの@amimotokiさんは、「きゅっと耳にかけたり、かけなかったり。外はねっぽくしたり、真っ直ぐや内側にふわっとも◎」とコメント。アレンジ次第で印象をチェンジできそうです。

自然体な魅力を引き出すラフなショート

こちらは、ヘアスタイリストの@miiika241さんが「かっこよいふわっと無造作な大人なショート」と紹介しているヘアスタイルです。ふんわりとしたトップのボリューム感と、襟足のくびれのメリハリがおしゃれ。クセを活かしたラフなスタイリングが自然体な大人女性の魅力を引き出してくれそうです。

洗練された印象を与えるミニボブ

シンプルでありながら洗練された印象を与えるミニボブ。透明感を感じさせるカラーを組み合わせて、軽やかな印象に仕上げています。コンパクトなシルエットのミニボブは、小顔に見せたい人にもおすすめ。首元がすっきりしているので、ネックレスやチョーカーといったアクセサリーも映えそうです。

エッジをきかせたモードなボブ

こちらは、デザイン性の高いカットラインでエッジをきかせたショートボブ。洗練されたモード感を感じさせるヘアスタイルです。大人女性が取り入れることで、年齢にとらわれない自分らしさを演出できそう。首元をすっきりさせつつ、クールな印象に見せてくれそうです。

writer：Nakazono Sayuri