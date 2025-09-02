双子出産間近の中川翔子、“胎動が尊い”ふっくらお腹の自撮りSHOTに「もうすぐ産まれるのですね」「待ち遠しい」の声

9月1日、現在双子の妊娠後期であることを公表している中川翔子がInstagramを更新した。

【写真】「胎動が尊くてはやくもさみしいきもち」最新SHOTを公開

中川は、自身のInstagramアカウントにて、「9月に突入しましたね！ということは、、 もうすぐ双子に会えるってことだ、、！」「人生が丸ごと一気に変わるんだなぁ」とコメント。

続けて、「だけど先祖代々全員のメモリーがここにある」「不思議で怖くてでも楽しみで 初めての気持ちです」「いろんな身体の変化とか大変だったけど 胎動が尊くてはやくもさみしいきもち」と心境を明かした。

さらに、「穏やかに過ごせてるから双子ありがとうね」「名前決めないとな、、、」などとも綴りつつ、もうすぐ出産だというふっくらとしたお腹の写真や、微笑んだ自撮りショットを掲載していた。

この投稿に対し、ファンからは、「もうすぐ産まれるのですね」「待ち遠しいですな」「双子ちゃん楽しみですね」「どうか元気に生まれますように」「絶対可愛いでしょうね」「大変だけど頑張って」などの声が集まっている。

中川は、タレント、女優、歌手として、テレビ・イベントなどでマルチに活躍。2023年4月に結婚を公表しており、今年5月5日には第1子妊娠を発表した。