「新たな聖地」誕生…TXT・ボムギュ、大阪散策SHOTがまるでMVのようだと話題！【PHOTO】

TOMORROW X TOGETHERのボムギュが大阪で圧巻のビジュアルを披露した。

【写真】ボムギュ、バキバキの二の腕が「漢すぎ」

ボムギュは9月1日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、大阪の街を散策するボムギュの姿が収められている。黒の半袖シャツに黒のパンツを合わせ、首にはヘッドホンをかけたラフなスタイルのボムギュは、まるでミュージックビデオのワンシーンのような幻想的な雰囲気と抜群のビジュアルで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「こんなに近くにいたなんて」「新たな聖地」「かわいい」「彼氏ですか？」といった反応が寄せられている。

（写真＝ボムギュInstagram）

なお、ボムギュが所属するTOMORROW X TOGETHERは、8月31日に大阪でサイン会を開催。11月からは埼玉、愛知、福岡を巡る日本ドームツアーを行う予定だ。

◇ボムギュ プロフィール

2001年3月13日生まれ。本名はチェ・ボムギュで、公式サイト上の表記はBEOMGYU。2019年3月にTOMORROW X TOGETHERとしてデビューし、端正な顔立ちからビジュアルメンバーとしての地位を固めつつある。幼少期を共にしたぬいぐるみを今でも大事にしていたり、家族とお揃いの指輪を常に身に着けていたりと、情に厚い一面も。