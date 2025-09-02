6月下旬から40日以上連続でまとまった雨が降らなかった酒田市で、稲作に影響が出ています。出穂期に水不足となった「はえぬき」に被害が出ている農家を取材しました。



酒田市八幡地域の橋本地区で農園を経営する本多郁也さん（24）。およそ35ヘクタールの農地を管理し去年の豪雨災害から自力で復旧した水田も含め30ヘクタールでコメ作りを行っています。

去年の大雨災害から一転、酒田市ではこの夏、10ミリを超えるまとまった雨は6月23日から8月5日まで43日間も降りませんでした。このため本多さんが17ヘクタールで栽培する主力品種「はえぬき」は、およそ1ヘクタールの水田に十分な水を入れることができずイネの葉先が枯れる被害が見られるといいます。





本多郁也さん「この辺ですね色がちょっと違うんです」葉先が枯れる被害の出た水田のおよそ3分の1はイネの穂も枯れて養分が「もみ」に行き渡らず、実の入らない状態になっています。本多郁也さん「雨が降らなかった時点では結構弱っていたその後にすごい雨が降ってくれてだいぶ持ちこたえた。何割かぐらいが良品にならなくてはじかれるイメージ。全滅にならなくて良かったというのが正直な感想です」本多さん方では「つや姫」と「雪若丸」をあわせて9ヘクタール栽培していますが、こちらは必要な分の水を入れられたことや出穂期が雨の後だったことなどが幸いし品質も収量も期待できるという事です。ことしの稲刈りは、平年より4日ほど早い4日から開始する見込みで去年から急増している新米のネット予約も順調に入っているため刈り取り適期を逃さないよう今後の好天を願っていました。