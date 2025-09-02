ラグビー日本代表のCTB広瀬雄也（24＝東京ベイ）が1日（日本時間2日）、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）米国戦（6日）へ向けて遠征中の米国からオンライン取材に応じた。

8月30日のカナダ戦では、後半30分から途中出場で代表デビュー。「こんなにも早く日本代表のジャージーを着られるとは思ってなかった。（同じチームで同期の）江良や為房が代表ジャージーを着ているのを見て、もっと頑張らないといけないと刺激もあったので、仙台で日本代表のジャージーを着られたことはうれしく思っています」と感慨深く振り返った。

今後は激しいポジション争いの中で生き残っていく必要がある。「代表に長くいる人はスキルも高くて人間性もしっかりしている。チームのみんなから信頼を得ていることが大きい」と憧れの先輩たちに敬意を表した。そして「信頼は一気に勝ち取るものではないと思う。一つ一つのプレーを愚直にやっていくことが信頼の蓄積になってくる。（2027年の）W杯で12番を背負っていくためにも、エディーさんの信頼を少しずつ勝ち取っていきたい」と決意を新たにした。