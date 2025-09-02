◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーヤクルト（2日、京セラドーム）

3位DeNAとの差が1.5に迫っている巨人。なんとか連敗を2で止めたいところです。この日の先発は戸郷翔征投手。なかなか去年までの力が出せておらず、苦しんでいますが、ヤクルト相手には2勝0敗としています。

この日、解説の能見篤史さんは戸郷投手について「マウンドでははったりも必要。悪くても悪くなく見せられる。バッターもマウンド上での表情とかを見たりしているので、そういうのも大事だと思います」とマウンド上での立ち振る舞いも大事だと語りました。

巨人はこの日、キャベッジ選手を1番に据えています。3番岡本和真選手、4番岸田行倫選手は3試合連続となります。甲斐拓也選手が骨折で戦線を離脱し、スタメンマスクが続く岸田選手について、能見さんは「追い込んでから打たれるのが少し多いので、もったいないですよね。村上（宗隆）選手は特にですが、配球はすごく大事になってくる。この時期なので、失投も見逃されないですしね」と岸田選手のリードにも注目したいと語りました。