【プロ厳選アマプラ名作】世界的おもちゃが題材！ 『バービー』は現代的なエンターテイメント作品
映画からドラマまで、数多くの魅力的な作品が見放題のAmazonプライムビデオ。毎月、話題作が続々とラインナップに追加されています。
本記事では、Amazonプライムビデオで見放題の作品の中から、ゆるめに真面目にツッコむ映画レビュワー・ヒナタカさんが厳選した名作を紹介します。今回ピックアップする作品は、『バービー』です。
▼映画ライターの考える『バービー』の魅力は？
ヒナタカ：「女の子のおもちゃのバービーを題材にした映画。描かれるのはハッピーな日々を過ごしていたバービーが、恋人のケンと共に人間の世界へと旅立つ物語。人間にとっては当たり前の認識や文化に対しての戸惑いが、いわゆる「カルチャーギャップコメディー」になっています。そして、バービーが人間の女の子からショッキングな言葉を聞いて「アイデンティティ」に悩み、しかもケンがいわゆる「マッチョイズム」に囚われる悲哀など、社会風刺も多分に表れています。「笑うだけではすまされない“欺瞞”（ぎまん）や“残酷な事実”」に向き合いつつ、「自分らしく生きる」ことの真摯（しんし）なメッセージを伝えた、今の時代ならではのエンターテインメントです」
コメント監修：ヒナタカ
All About 映画ガイド。雑食系映画ライターとして「ねとらぼ」「マグミクス」「NiEW（ニュー）」など複数のメディアで執筆中。作品の解説や考察、特定のジャンルのまとめ記事を担当。2022年「All About Red Ball Award」のNEWS部門を受賞。
(文:All About ニュース お買いもの部)
