オーディオ評論家・野村ケンジ氏と代官山 蔦屋書店、そしてリアルサウンドテック編集部がコラボしたイベント『オーディオLABO Session3』が、今週末の9月6日（土）～9月7日（日）に開催となる。

イベントはオーディオ業界の第一線で活躍するノムケンこと野村ケンジ氏が「コンシェルジュ」として会場内を周遊。オーディオマニアからライト層まで幅広く相談に乗ってくれるという。今回のメインとなるのは今、注目のイヤーカフ型イヤホン。

野村ケンジ氏からは「カナル型ともオープンイヤー型とも違う、新しいジャンルのイヤホンとして注目を集めているイヤーカフ型イヤホンを中心にタッチ＆トライの機会を設けます。耳を塞がず、かつメガネやイヤリングをしてても煩わしくないイヤーカフ型イヤホンの可能性に目覚めて頂ければ」とメッセージ。イヤーカフ型の気になるアイテムについては、リアルサウンドテックでも紹介中。

イベントでは「HUAWEI」「Shokz」「QCY」「MOONDROP（水月雨）」の4つのブランドが参加。イヤーカフ型を筆頭にそれぞれのメーカーの最新機種なども展示予定。全て手にとって、視聴することが可能だ。

場所は蔦屋書店1号館 2階の音楽フロア。入場は無料なので、じっくりイベント会場で視聴するも、蔦屋での買い物ついでにぶらりと立ち寄るも大歓迎だ。オーディオ評論家でも気さくな人柄で知られる野村ケンジ氏だけに、是非とも見て手にとって気になるアイテムに関して気軽に尋ねてもらいたい。参加ブランドや会場詳細情報は以下にて。

（文＝リアルサウンドテック編集部）