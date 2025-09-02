「綺麗なママ」加藤ミリヤ、“ちょうど生まれて２週間”妊娠中の姿公開「今しかない新生児期 愛おしい日々だね」
シンガー・ソングライターの加藤ミリヤさんは9月1日、自身のInstagramを更新。第3子を妊娠中の姿を披露しました。
【写真】加藤ミリヤの第3子妊娠中の姿
ファンからは「素敵な写真ばかりで嬉しい」「かわいい」「今しかない新生児期 愛おしい日々だね」「綺麗なママ」「素敵な写真！」「美しすぎます」「今日で2週間可愛くて愛しい毎日をゆっくり過ごしてね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「素敵な写真ばかりで嬉しい」加藤さんは「今日でちょうど生まれて２週間。一心同体だった頃が懐かしく愛おしく」とつづり、4枚の写真を投稿。2枚目は、妊娠中の上半身をモノクロで捉えたショットです。トップスをめくり披露した大きなおなかに優しく手を添えています。3枚目はミラー越しのバスローブ姿の妊婦ショットで、“一心同体だった頃”を慈しむように投稿された写真たちです。
「このたび、第三子を無事に出産いたしました」8月21日には「このたび、第三子を無事に出産いたしました」とつづり、生まれたての第3子の写真を公開していた加藤さん。ファンからは「いつもいつでもかっこいいママ！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
