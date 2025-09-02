Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗（Gt）と藤澤涼架（Key）が9月1日、自身のInstagramを更新。『Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK』で夏を楽しむオフショットを投稿している。

Mrs. GREEN APPLEは9月1日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演し、8月31日まで渋谷・MIYASHITA PARKにて開催された、『Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK』の会場から「夏の影」を浴衣姿でパフォーマンス。放送後、若井と藤澤がイベント会場で夏を楽しむ姿をそれぞれ投稿している。

若井は「夏！！！」とコメントし、白のベースに模様が入ったクラシカルな浴衣姿の岩井がひまわりに囲まれたMrs. GREEN APPLEのロゴの前で腕を組んだりピースをしたりとポーズを決めたソロショットなど、夏祭りを楽しむ姿を披露。藤澤は「ありがとう夏～ やっぱり夏が大好きだ」と振り返り、わなげ、ミセスのロゴ入りの提灯など会場内の様子が伝わるオフショットを投稿している。ファンからは「3人の浴衣姿最高です 夏祭り楽しんでるのが伝わってきて」「後ろ姿男らしさ感じるぅうううう」というコメントが寄せられている。

また大森元貴（Vo/Gt）はXに浴衣姿でひまわりに囲まれたロゴの前で扇子を仰ぐ姿と直立した姿の2枚を投稿し、「ほんとに浴衣姿ありがとうございます」「どんだけ夏が似合うんですかああっ！」「浴衣姿素敵でした～ 今年の夏の良い思い出になりました」など多くの反響が寄せられている。

（文=本 手）