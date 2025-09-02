ネット掲示板で知り合い共謀し性的暴行…さらにその様子をスマホで撮影か　男2人を追送致　大阪府警　前日の夜にも現場集合住宅に侵入し“ターゲットを物色”か

今年６月、大阪府内のマンションで、女性を刃物で脅したうえ、両手首を縛り性的暴行を加えたとして男３人が逮捕・起訴された事件で、うち２人が犯行の様子を撮影していたなどの容疑で追送検されました。



▽大阪市東成区の無職・山下高志被告（４４）▽東大阪市の会社員・相馬崇司被告（３３）▽奈良県葛城市の専門学校生で中国籍の渡辺哲理こと李博倫被告（２３）の３人は、今年６月に大阪府内のマンションで、帰宅してきた女性（２０代）の背後から口をふさいで刃物のようなものを突き付け、「静かにしろ。殺されたいんか」などと脅し、両手首を縛ったうえで性的暴行を加えケガをさせた罪に問われています。





山下被告らは、女性と同居し犯行中に帰宅してきた男性（２０代）に対しても「大きな声を出すな。服を脱げ」などと脅迫して服を脱がせ、両手首と両手足をしばってケガをさせた罪にも問われています。▽性的暴行の様子を撮影か事件前日と当日には別の住人に追随する形で“オートロックをすり抜け”か大阪府警によりますと、その後の捜査で山下被告と渡辺被告の２人は、女性に性的暴行を加えた際に犯行の様子をスマートフォンで撮影していたほか、事件の前日の夜にも同じ集合住宅に侵入していたとみられることがわかり、性的姿態等撮影と邸宅侵入の疑いなどでも大阪地検に書類送検。一連の事件の捜査を終結したということです。マンションの玄関はオートロックでしたが、性的暴行事件の前日の晩も当日も、防犯カメラには２人が住人に追随して侵入する様子が映っていて、マンション内に潜んでターゲットの女性を物色していたとみられています。山下被告らは「女性に性暴力をしたい」という願望を持つ者同士でネット掲示板で知り合ったとみられ、本名は明かさず、互いにアルファベットの１文字で呼び合っていたということです。性的姿態等撮影の容疑について、山下被告は「女性は動画撮影について同意していると聞いていた」などと容疑を一部否認し、渡辺被告は「被害者の女性を脅すために撮影して残していた」と容疑を認めているということです。