¡¡µð¿Í¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤¬£³Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç£³¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀèÈ¯¤¹¤ë¡££²Æü¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤äÃ»µ÷Î¥¥À¥Ã¥·¥å¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¡¼¥Á¤ÎÊý¤È¤âÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇÁ±¤Î¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°¡¹²ó£¸·î£²£°Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï£´²ó£±¡¿£³¤ò£¶¼ºÅÀ¡¢Á°²ó£¸·î£²£·Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¤Ï£´²ó£±¡¿£³¤ò£³¼ºÅÀ¤Ç£²Ï¢ÇÔ¤È²ù¤·¤¤Åêµå¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡Ö£µ²ó¤ÇÂÇ¤¿¤ì¤ÆÂçÎÌ¼ºÅÀ¤ÇÂå¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£½øÈ×¡¢ÃæÈ×¤È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤ÆÇÛµå¤ÎÌÌ¤Ç¤â¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£±È¯¤¬¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¤¿¤á¤º¤Ë¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¥ä¥¯¥ë¥È¤Î£´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤Ø¤Î·Ù²ü¤â¶¯¤á¤¿¡£