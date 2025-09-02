新車237万円！ ホンダの「ちいさな高級車」に注目！ 全長4m級小型ボディ×超ゴージャス“ブラウン本革”内装で「ちょうどイイ贅沢」！ お手ごろに“プレミアム体験”できる「フィットLUXE」がスゴい！

所有する喜びを感じさせるコンパクトカー「フィット LUXE」

コンパクトカーの代表格といわれているホンダ「フィット」には、異なる個性をもった5つのタイプが用意されます。

その中でも最高級仕様として位置付けられる「LUXE（リュクス）」は、上質さと快適性を追求した特別な存在です。

他のモデルとはどのような違いがあるのでしょうか。

ホンダ「フィット」の最高級仕様「LUXE（リュクス）」がスゴい！

2020年2月にフルモデルチェンジした現行フィット（4代目）は、基本の「HOME（ホーム）」を中心に、エントリーグレード「BASIC（ベーシック）」、スポーティ仕様の「NESS（ネス）」（2022年のマイナーチェンジで「RS」に変更）、クロスオーバーモデル「CROSSTER（クロスター）」など複数のタイプが設定され、幅広い選択肢を揃えます。

なかでもリュクスは、コンパクトカーでありながら高級感を追求した、いわば「ちいさな高級車」といえるモデルです。

エクステリアでは、専用の16インチアルミホイールやクロームメッキ加飾が与えられ、他のグレードと一線を画す上質な雰囲気を放っています。

ボディサイズは、全長3995mm×全幅1695mm×全高1540-1565mmとコンパクトですが、街中でも存在感を主張するエレガントなスタイリングに仕上がり、フィットを日常の足としてだけでなく、特別な1台として所有する喜びを感じさせるものになっています。

インテリアにおいても、リュクスは特別です。

まずブラックの本革シートを標準装備し、手触りや座り心地にこだわり抜いた仕上げが施されています。

より上質なライトブラウンの「キルティングパーフォレーション本革シート」もオプションで選択でき、さらに贅沢な気分を味わうこともできます。

また、ステアリングホイールやシフトノブなども本革巻きで統一されており、細部にまでラグジュアリー感が醸し出されています。

さらに、インテリアカラーや素材の組み合わせは落ち着きと華やかさを兼ね備えており、コンパクトカーでありながら上級サルーンのような快適な室内空間になっています。

現在用意されるパワーユニットは、1.5リッターエンジン車と、1.5リッター＋モーターの「e：HEV」（ハイブリッド）をラインナップします。

ともに日常的な街乗りから郊外ドライブまで幅広く対応でき、燃費性能とパワーをバランス良く両立しています。

とくにハイブリッド仕様では、モーターの力強い加速と低燃費が特徴となり、環境性能と走行性能を両立させた仕上がりです。

またリュクスに限らず、現行型フィットには先進安全運転支援システム「ホンダセンシング」が標準装備されています。

衝突軽減ブレーキやアダプティブクルーズコントロール、車線維持支援システムなどが搭載されており、安全性能の高さも大きな魅力のひとつです。

フィット リュクスの車両価格（消費税込み）は、237万500円から292万9300円です。

フィット リュクスの特徴は、単に快適さや豪華さを加えたというだけではなく、コンパクトカーの実用性と上質感を両立させている点にあります。

専用デザインや本革シートによる上質な空間、燃費性能と走りを兼ね備えたパワーユニット、そして標準装備の安全性能が融合し、日常と非日常をシームレスにつなぐ存在となっています。

移動手段を超えて、所有する喜びを感じさせるコンパクトカーといえるでしょう。