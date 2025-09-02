¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¾ðÊó¡ÛÀ¾Éð¥É¥é1¡¦ºØÆ£¤¬3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¡¡ÃæÆü¥É¥é1¡¦¶â´Ý3¾¡ÌÜ¡¡º¬Èø¤Ï1²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç3K
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï2Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ·×7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê³ù¥±Ã«¡Ë¤Ë7¡½1¡£ÀèÈ¯¡¦Â¹°×âý¤¬6²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬3²ó¤ÎÀèÀ©8¹æ2¥é¥ó¤Ê¤É3°ÂÂÇ¡¢º£Àî¤ÈµÜºê¤â3°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦¹âÅÄ¤Ï4²ó0/3¤ò8°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤Ç5ÇÔÌÜ¡Ê1¾¡¡Ë¡£ºä¸ý¤¬2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Éð¤Ï¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥«¡¼¥ß¥Ë¡¼¥¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤Ë9¡½0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¡¦ÉðÆâ¤¬¤Ç2¾¡ÌÜ¡£8²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¥ê¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ºØÆ£¡Ê¶âÂô¡Ë¤¬3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¡¢ÃçÅÄ¤¬3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¡¦ÅâÀî¤¬¤Ç5ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡¡Ë¡£ÂÇÀþ¤ÏÂåÂÇ¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦Ã«Â¼¤Î1°ÂÂÇ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡DeNA¤Ï³ÚÅ·Àï¡Ê¿¹ÎÓ¤É¤ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀô¡Ë¤Ë5¡½2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦¼ÄÌÚ¡ÊË¡Âç¡Ë¤¬5²ó5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ2¥»¡¼¥Ö¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£´Øº¬¡¢°éÀ®Áª¼ê¤Î¹â¸«Âô¤¬2°ÂÂÇ¡£³ÚÅ·ÀèÈ¯¡¦¥ä¥Õ¡¼¥ì¤Ï4²ó7°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡Ê1¾¡¡Ë¡£µÈÌî¤¬½é²ó¤ÎÀèÀ©3¹æ2¥é¥ó¤Ê¤É2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï¹ÅçÀï¡Ê¥Ê¥´¥ä¡Ë¤Ë5¡½1¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¶â´Ý¡Ê´ØÂç¡Ë¤¬7²ó8°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡£2ÈÖ¼ê¡¦º¬Èø¤Ï1²ó1°ÂÂÇ3Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦¿¹½Ù¡Ê¶Í¸÷³Ø±à¡Ë¤¬3²ó¤Î5¹æ¥½¥í¤Ê¤É2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢ÉÍ¤ÈÄÔËÜ¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¹ÅçÀèÈ¯¡¦Æü¹â¤Ï4²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç7ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡¡Ë¡£µ×ÊÝ¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£
¡¡¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Ê¿ùËÜ¾¦»ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÉñ½§¡Ë¤Ë2¡½0¤Ç´°Éõ¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¡¦ÂçÀÐ¤¬8²ó0/3¤ò6°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¡Ê9ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£À¾Àî¤¬3°ÂÂÇ¡¢¼Ä¸¶¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦»³¸ý¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤Ï4²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç1ÇÔÌÜ¡Ê2¾¡¡Ë¡£