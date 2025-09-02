¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¤È¤ê¤â¤âÆù¤È¥È¥Þ¥È¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥ì¥·¥Ô¡Ö¥Á¥¥ó¥½¥Æ¡¼¡×¤È¡Ö¥¹¡¼¥×¼Ñ¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨16ÉÊ¡ÛºÌ¤êÁ¯¤ä¤«¡ª±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤êÌîºÚ¡¦¥È¥Þ¥È¤Î¤ª¤«¤º
¥È¥Þ¥È¤ÎÀÖ¤¤¿§¤Ï¡¢¿©Âî¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤ß¤È±ÉÍÜ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤â¤âÆù¤È°ì½ï¤Ëºî¤ë¡¢¤´¤Á¤½¤¦¥È¥Þ¥È¥Á¥¥óÎÁÍý¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÌîºÚÇä¤ê¾ì¤Ç¥È¥Þ¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¤Þ¤ë¤´¤È¥È¥Þ¥È¤È¥Á¥¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¼Ñ
¥È¥Þ¥È¤ò¼Ñ¤Ê¤¬¤é¤È¤êÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿
¡¦¥È¥Þ¥È¡¡¡ÄÂç3¸Ä(Ìó600g)
¡¦¤È¤ê¤â¤â¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡¡¡Ä250g
¡¦Ê´¥Á¡¼¥º ¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦¶Ì¤Í¤®¡¡¡Ä1/2¸Ä
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯ ¡Ä1ÊÒ
¡¦ÍÎÉ÷¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ(ðùÎ³)¡¡¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡¦±ö¡¡
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡
¡¦¤³¤·¤ç¤¦
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥È¥Þ¥È¤Ï¾åÉô5mm¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¡¢¤Ø¤¿¤À¤±½ü¤¯¡£¶Ì¤Í¤®¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï²£ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤È¤êÆù¤Ï±ö¾®¤µ¤¸1/4¤ò¤Þ¤Ö¤¹¡£
2. Æé¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1¶¯¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¡¢¥È¥Þ¥È¤ÏÀÚ¤ê¸ý¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢¥È¥Þ¥È¤Î¾åÉô¤â²Ã¤¨¡¢¶¯¤á¤ÎÃæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£¥Ñ¥Á¥Ñ¥Á¤È²»¤¬¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤´Ö¤Ë¶Ì¤Í¤®¤È¤È¤êÆù¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢7¡Á8Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
3. Åò(¤Þ¤¿¤Ï¿å)1¥«¥Ã¥×¡¢¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ò²Ã¤¨¡¢¥Õ¥Ä¥Õ¥Ä¤·¤¿¤éÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¤Õ¤¿¤ò¾¯¤·¤º¤é¤·¤Æ¤Î¤»¡¢Ìó5Ê¬¼Ñ¤ë¡£Á´ÂÎ¤òº®¤¼¡¢¤µ¤é¤ËÌó10Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4. ±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤ÆÊ´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬429kcal¡¿±öÊ¬2.1g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ËÜÅÄÌÀ»Ò)
¢£¥Á¥¥ó¥½¥Æ¡¼ ¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Ç¤´¤Á¤½¤¦´¶¤¿¤Ã¤×¤ê
¡ÚºàÎÁ¡Û(2¿ÍÊ¬)
¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È ¡Ä6¸Ä
¡¦¤È¤ê¤â¤âÆù¡¡¡Ä¾®2Ëç(Ìó400g)
¡¦¤µ¤ä¤¤¤ó¤²¤ó ¡Ä80g
¡¦¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¼ò¡¢¤ß¤ê¤ó¡¡¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¦±ö¡¡
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡¡
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡£¤È¤êÆù¤ÏÍ¾Ê¬¤Ê»é¤ò½ü¤¡¢¸ü¤¤ÉôÊ¬¤ËÀÚ¤êÌÜ¤òÆþ¤ì¤Æ³«¤¡¢±ö¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤È¤êÆù¤òÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡¢¤¢¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ó¤²¤ó¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤È¤êÆù¤Ï¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤ÇÌó3Ê¬¾Æ¤¤¤Æ¾å²¼¤òÊÖ¤·¡¢¼å²Ð¤ÇÌó4Ê¬¾Æ¤¯¡£¤¤¤ó¤²¤ó¤Ï»þ¡¹¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£¤È¤êÆù¤ò¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ê¡¢¤¤¤ó¤²¤ó¤È¤È¤â¤Ë´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
3. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤µ¤Ã¤È¿¡¤¡¢ÌýÂç¤µ¤¸1/2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤òßÖ¤á¤ë¡£Á´ÂÎ¤ËÌý¤¬¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤é¹ç¤ï¤»Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤Ã¤È¼ÑÎ©¤¿¤»¤Æ[2]¤Î¥Á¥¥ó¥½¥Æ¡¼¤Ë¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬470kcal¡¿±öÊ¬2.4g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿¿·Ã«Í§Î¤¹¾)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¸«¤¿ÌÜ¤è¤ê¤º¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤´¤Á¤½¤¦¥ì¥·¥Ô¡£¥µ¥é¥À¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ò¥Á¥¥ó¥½¥Æ¡¼¤Î¥½¡¼¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿ËÜÅÄÌÀ»Ò¡¢¿·Ã«Í§Î¤¹¾¡¡»£±Æ¡¿ÎëÌÚÂÙ²ð¡¢Í¸¸ýµþ°ìÏº
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄ»ÒÄ¾Èþ
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸/ÃæÅÄÌª´»