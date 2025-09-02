去年7月の豪雨で被災し、移転による再建を目指していた鮭川村・羽根沢温泉の旅館が、物価高騰による建築費の増加などの理由から、再建を断念しました。66年にわたって親しまれてきた旅館の歴史に幕を下ろしました。



ホテル紅葉館 元木洋典専務「当初想定していた予算を大幅に上回ったことが一番で、かなり厳しい状況になることをもって再建を断念した」



旅館の再建を断念したのは、鮭川村の羽根沢温泉にある「ホテル紅葉館」です。ホテル紅葉館は66年前の1959年に創業。ピーク時の1990年代初頭は年間およそ1万人が訪れていたといいます。





元木洋典専務「再建を期待して連絡をいただいた方もいましたがその期待に応えられない悔しさもありますし本来なら再建して皆さんと笑顔で会えたらと思っていたがそれができないのが大変残念」去年7月の豪雨の際、裏山が崩れて大量の土砂がホテル1階に押し寄せました。温泉ポンプや調理機器が使えず、営業ができなくなりました。「土砂も流入しているので撤去や清掃など含めれば再開のめどは立たない」紅葉館の元木専務は、「再び大雨が襲った場合、また裏山が崩れる危険性を否定しきれない」として同じ場所での営業再開を断念。移転して規模を縮小した形での旅館再建を目指していました。元木洋典専務「ここ一帯に再建する予定だった」所有していた近くの土地に移転予定地を決め、事業費の一部には被災した中小企業を支援する県の補助金の活用を検討していました。ことし3月から整地や測量などの再建に向けた作業をスタート。しかし、物価高による資材費の増加や人件費の高騰によって、再建にかかる建築費用が当初見込んでいた予算のおよそ1・5倍の2億3000万円以上に膨らむことが判明しました。予算を削った別の再建案も検討しましたが、目指す再建の姿にならないと判断し、8月下旬、旅館の再建を断念しました。元木専務「そこまで打合せしてある程度の形も見えてきたときに『できない』というのはかなり堪えた」活用を見込んでいた県の補助金は受給できる額が当初の想定を下回ったため、多額の負債を抱えてしまうリスクがあったことも再建断念の決断につながったといいます。元木洋典専務「移転予定地を見る度にここにできる予定だったんだなと思うと切ない部分はまだあるみんなが来て笑顔で楽しめるような場所にしたかった」元木専務は被災した旅館の建物の取り扱いや今後の事業については「検討中で未定」と話しています。