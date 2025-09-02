俳優の福原遥が9月1日に自身のInstagramを更新。27歳の誕生日をドラマチームにお祝いしてもらったことを報告した。

福原は「先日は27歳の誕生日をドラマチームの皆様がお祝いして下さりました」と、自身が主演するドラマ『明日はもっと、いい日になる』（フジテレビ系）のチームが誕生日を祝福してくれたことを報告。「皆さんからの寄せ書きと、私の大好物のそぼろケーキでお祝いして下さり、なんて愛のある現場なんだろうと、心がぽっかぽかになる誕生日を過ごさせて頂きました」とつづり、大好物だというそぼろケーキを前に笑顔を見せる自身の写真を披露している。

続けて「温かいスタッフの皆様、キャストの皆様のおかげで撮影頑張れております！本当に感謝の気持ちでいっぱいです」「残りの撮影も気を引き締めて、皆様と一緒に走り切りたいと思いますので、最後まで温かく見守って頂けると嬉しいです」と今後の意気込みも語った。

この投稿に、同じく俳優の風間俊介が「いいね！」をつけており、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「素敵な1年になりますように」「27歳も楽しんで幸せいっぱいに過ごしてください!!」など、祝福のコメントが寄せられている。