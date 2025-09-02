８月２７日のテレビ東京「あちこちオードリー」には、とろサーモンの久保田かずのぶがゲスト出演した。

自ら書いた架空のＳＮＳの声に反論する「自作自演ですが、反論してもイイですか？」が展開され、久保田は２０２０年のＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」で放送された、バンジーＮＧ芸人が集まり、誰か１人が飛ぶまで帰れない企画後の反応について語った。

久保田らが集められ、最終的にＣＯＷＣＯＷの多田健二がジャンプ。あくまでも架空のＳＮＳとして、久保田は「久保田がバンジーなすり付けててマジ汚ねぇ」という声に反論した。

久保田は「飛ぶわけないじゃないですか。飛ばないと帰れない。人気番組のリアリティ。へ〜、えらいかましてくるやん。結局１日くらい誰も飛ばなくて、先輩の多田さんが『俺いこか』って。多田さんはすごい好感度上がって（こっちには）『汚ねぇ、情けねぇ、ダサすぎ、人間レベルが丸わかり（の声）』」と説明。

相席スタートの山添寛も「飛んだ人が（好感度）上がるのはいいんですけど、飛ばない人が下がるのがアレですよね」と同情した。

続けて久保田は「飛んだじゃないですか、多田さん。貫く意思がないのかと思いますよね」と語ったが、ここでスタジオの空気が変わってきた。若林正恭が「それは違うんじゃない？」と語れば、春日俊彰も「それはよくないな」と苦笑い。

久保田は「ずっと断ってきた、無理だから。でも、人気番組でカメラまわってるから飛びましょうって、これがいわゆるテレビに魂を売ったって言葉ではないでしょうか？どうですか？」と問題提起したが、若林は「言わない、言わない」と防御姿勢。劣勢を悟った久保田は「謝っておくわ、多田さんに。すいません！」とうなだれていた。