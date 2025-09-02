【アメリカンツーリスター】のスーツケースで理想の旅支度を！耐久性と収納力を両立したアイテムがAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
旅をもっと軽やかに！快適な移動を叶える【アメリカンツーリスター】のスーツケースがAmazonに登場！
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(木)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
ブリンク（BRINK）は、見た目と機能性のバランスを兼ね備えたラゲッジ。耐久性の高いABS素材を使用し、洗練された美しいデザインが特徴。機内持ち込みサイズのスピナー55は、スムーズな動きを実現するダブルホイール＆荷物を安全に保管できるTSAコンビネーションロックを装備。スピナー70EXPには、荷物が増えても収納スペースを拡張できるエキスパンダーが付属している。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
上品な光沢と立体的なラインが際立つデザイン。耐衝撃性に優れたABS素材で、大切な荷物をしっかり守る中型スーツケース。
軽量3.9kgながら容量77L（拡張時85L）を確保。4〜6泊に対応し、旅先での荷物の増減にも柔軟に対応できる。
360度回転のダブルホイールで段差もスムーズに走行。空港や駅の移動を快適にする走行性の高さが魅力。
TSAコンビネーションロック搭載でセキュリティも安心。機能性とデザイン性を兼ね備えた頼れるトラベルパートナー。
