¡¡¶¦±é¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é5Ç¯¡Ä¡£36ºÐÇÐÍ¥¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£À§Èó±Ç²è´Û¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤¹þ¤ß19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡×¤Î¾Ò²ð¤È¶¦¤Ë¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¾¾ºäÅíÍû¡£
¡¡É¦¤òÀ¸¤ä¤·¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¾¾ºä¤Ï¡¢Æ±±Ç²è¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤Â¤¬Â®¤¯¡¢Í§Ã£¤âµï¾ì½ê¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¼çÍ×¥¥ã¥é¤Î1¿Í¡Ö¥È¥¬¥·¡×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¤Î¤ËÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ò¥§¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¥¤¥±¤ª¤¸¤Ò¤²¤Ê¤Ã¤È¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê¤ªÉ¦¥Ó¥¸¥å³Ê¹¥ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾ºä¤Ï2015Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¥º¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¸ÍÅÄ·ÃÍü¹á(37)¤È20Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢23Ç¯5·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£