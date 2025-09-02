“日本のティーン代表”決める「2026ミスター・ティーン・ジャパン」ファイナリスト9人発表
【モデルプレス＝2025/09/02】「日本のティーン代表を決めるコンテスト」として10代の元気でパワフルな男の子を対象とした「ミスター・ティーン・ジャパン」が初開催。2026年度の全国の予選を勝ち抜いたファイナリスト9人が発表された。
【写真】初開催「ミスター・ティーン・ジャパン」ファイナリストたち
9月7日開催の最終審査となる「2026ミスター・ティーン・ジャパン決定戦」にて、栄えある初代グランプリが決定。決定戦は一般観覧が可能となっている。
なお、現在それぞれのオーディション用で作成したTikTokアカウントでSNS企画に参加中。
Joshua（15）
虹一輝（17）
まさと（19）
そら（14）
りゅうのすけ（13）
郡司陸永（16）
小西皆人（16）
アルト（18）
あやと（16）
過去14回、10代の女の子を対象に実施している「ミス・ティーン・ジャパン」の男子版コンテストとして今年2025年に初開催。「ミス・ティーン・ジャパン」同様に13歳から19歳の元気でパワフルな男の子を募集し、10代男子の新たなスターの発掘を目的としている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「2026ミスター・ティーン・ジャパン」ファイナリスト決定
◆「2026ミスター・ティーン・ジャパン」ファイナリスト
◆ミスター・ティーン・ジャパンとは
