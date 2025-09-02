松岡茉優「ハロ！コン 2025」参加ショット公開「可愛すぎる」「幸せそうな笑顔が最高」と反響
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の松岡茉優が、8月31日に自身のInstagramを更新。自身の夏を振り返るプライベートショット写真を投稿して反響を呼んでいる。
【写真】松岡茉優、プラベ感溢れるお忍びライブ参戦ショット
松岡は投稿に「この夏も暑かったね」とつづり、夏の思い出写真を複数枚投稿。以前からモーニング娘。のファンであることを公言している松岡。中には7、8月に開催されたハロー！プロジェクトの所属グループと研修生が総出演するコンサート「ハロ！コン 2025」のグッズであるマフラータオルを首から下げて両手にペンライトを持ち、満足そうな笑みをカメラに向けた姿も投稿されていた。
この写真には「ハロ！コン 2025」とハートの絵文字が3つ付けられており、松岡が「ハロ！コン 2025」に参加していたと見られる。ほかにも、7、8月に開催された元モーニング娘。の佐藤優樹のファーストライブツアー「Sato Masaki Live Tour 2025 ~Ember~」のグッズTシャツの写真も投稿されている。
この投稿には「可愛すぎる」「幸せそうな笑顔が最高」「推しが推し活楽しんでて素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆松岡茉優「ハロ！コン 2025」参加ショットに反響
