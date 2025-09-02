堀未央奈、ミニ丈キャミワンピで色白素肌開放「脚が綺麗すぎ」「お人形さんみたい」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】元乃木坂46で女優の堀未央奈が1日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のキャミソールワンピース姿で美しい脚を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】堀未央奈、美脚＆色白素肌輝くキャミワンピ姿
堀は「お花すき」とつづり、鏡越しの自撮り写真を公開。チェック柄のキャミソールワンピースを着用し、椅子に座りながら花束を抱えている。ミニ丈のスカートからは、スラリとした色白の美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「脚が綺麗すぎる」「お人形さんみたい」「スタイル抜群」「大人っぽい」「美しさに磨きがかかってる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
