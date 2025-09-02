¡ÖÍèµÒ¤Î·¤¤Ç¤¹¡¢¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¢Í40Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´é¥Ç¥«²á¤®¾Ð¡×à±ð¤ä¤«á¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¼Â²È¥Í¥³¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹
ÍèµÒ¤Î·¤¤ËÌ´Ãæ¤Ê¸¤¤Ç¡Ö¤Ë¤ã¤Ë¤ã¡×
¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¤Ç¤ÎÆü¾ï¤òÅê¹Æ¤·¡¢SNS¤ÇÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î»°¿§¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤ó(@3k___pnt)¡£»°¿§¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤ó¤Îà²ÈÂ²á¤Î°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍèµÒ¤Î·¤¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤¤¤À¤ê(¡©)¡¢Ãæ¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡Ä¤½¤ó¤Ê¡¢°¦¤é¤·¤¤»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¼Â²È¤Î°¦Ç¡Ö¤Ë¤ã¤Ë¤ã¡×¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´é¥Ç¥«²á¤®¾Ð¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö´°Á´¤ËÌµ»ë¤·¤Æ·¤¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤ë»Ñ¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡×¡Ö40Ëü¤¤¤¤¤ÍÀ¨¤¹¤®¤ë¡¡¤ä¤Ï¤êÇ¤ÏÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¡Ö¤Ë¤ã¤Ë¤ã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢£½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¡ª¡©¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡Ä
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍèµÒ¤Î·¤¤Ë¤¸¤ã¤ì¤ë¡Ö¤Ë¤ã¤Ë¤ã¡×¤Î¼Ì¿¿¡£¡Ö¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦»°¿§¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¡¢¥¯¥¹¥Ã¤È¾Ð¤¨¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤Î¤Ï¡Öº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤è¤Û¤É·¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¢£¤â¤Á¤â¤Á¤ÎÀµÂÎ¤Ï¶ÚÆù¡ª
¡¡¼Ì¿¿¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤Ë¤ã¡×¤Ï¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¤Û¤Ã¤Ú¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¤Ê¤ó¤È¶ÚÆù¡ª¿¨¤Ã¤¿´¶¿¨¤Ï¡Ö¹Å¤¯¤Æ¥´¥ê¥´¥ê¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¢£²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±
¡¡¡Ö¤Ë¤ã¤Ë¤ã¡×¤Ï¸½ºß10ºÐ¡£¸µ¡¹¤Ï·»¤¿¤Á¤È½¦¤Ã¤Æ¤¤¿Ç¤Î»ÒÂ¹¤Ç¡¢Ëå¤Î²È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²È¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤Æ¤â¸¤¯¡¢ÀÎ¤ÏÇ¤¸¤ã¤é¤·¤òÒú¤¨¤Æ¡ÖÍ·¤ó¤Ç¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¢£²ñ¼Ò°÷¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡¦»°¿§¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤ó¤Î³èÆ°
¡¡»°¿§¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ñÌ£¤Ç¥³¥¹¥×¥ì³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ï¡¢°¦Ç¡Ö¤Ë¤ã¤Ë¤ã¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡7Æü¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå(ÂçºåÉÜÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤³¤ß¤Ã¤¯¥È¥ì¥¸¥ã¡¼46¡×¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£5¹æ´Û¡ÖH-27a¡×¥Ö¡¼¥¹¤Ç¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Î¼Ì¿¿½¸¤ä¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Î»°¿§¤Ë¤ã¤ó¤³¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤«¤é¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£