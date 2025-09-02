朝の生放送番組『ラヴィット！』（TBS系）にて、特別企画「佐久間大介の夏休みin USJ」が7月29日と8月5日に放送された。佐久間大介（Snow Man）がロケでのオフショットを自身のInstagramに公開している。

「佐久間大介の夏休みin USJ」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れ、最新アトラクションやグルメを体験する内容で、山添寛（相席スタート）、ビビる大木、赤荻歩アナウンサーが共演。「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」エリアにあるホグワーツ城、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」でのドンキーコングとの記念写真、「ハローキティのリボン・コレクション」でのハローキティと記念写真など、数多くの思い出ショットをアップしている。

コメント欄には、「ジョーズに噛まれてるさっくん可愛い」「ユニバ行ったことないので行く時は聖地巡礼しまくります」「彼氏感強すぎ」「光一先輩が溶接したJAWS」といったファンからの声が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）