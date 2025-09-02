競泳とオープンウオーター（OWS）の二刀流スイマー梶本一花（21＝枚方SS）が2日、東京都内で行われた上月スポーツ賞表彰式に出席し、同賞を授与された。

今夏の世界選手権ではOWS3キロノックアウトスプリントで金メダル、5キロで銅メダルを獲得。競泳の女子800メートル自由形でも8位入賞を果たしたことが評価されたもので、「名誉ある賞をいただきうれしい」と笑顔で語った。

シンガポールで行われた世界選手権では3週間以上も現地に滞在し、全9レース、計2万1900メートルを泳いだ。それでも帰国直後の1週間を「泳ぎながら」疲れを抜くと、その後は今月の全日本学生選手権（東京アクアティクスセンター）、滋賀国民スポーツ大会（インフロニア草津アクアティクスセンター）、OWS日本選手権（千葉県館山市）という3連戦に向けて合宿に参加。心身共にタフな活動ぶりを続けている。

梶本は「（世界選手権は）レース数も多くて距離も多くて、精神的にも追い込みながらやっていた。帰ってから1週間は、練習を少しリラックスしながら泳いだので、そこで気持ちも切り替えられた。自分が思っていたよりも、切り替えられたのかな」とケロリ。インカレでは同大のエースとして、「400メートル、800メートルで優勝したい」と2冠を誓った。