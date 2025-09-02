大学ゴルフの秋のビッグイベント「第2回パンパシフィック大学ゴルフスーパーリーグ by NIGITA」（スポーツニッポン新聞社共催）は3日から3日間、静岡県三島市のグランフィールズCCで開催される。日本、米国、韓国、台湾、欧州から有力大学のゴルファーが参加し、団体戦と個人戦で争われ、個人戦は男女ミックスで実施される。

岩井ツインズの弟が2冠を目指す。日大の岩井光太（3年）は2日、18ホールを回って最終調整した。前週の日本学生は予選落ちしたが「ティーショットが暴れていた。（2日目の）最終ホールはカート道で跳ねてOBになったので、運もなかった。調子はそれほど悪くない」と表情は明るい。

双子の姉・明愛と千怜は今季から米ツアーに本格参戦。千怜が5月のリビエラマヤ・オープン、明愛が8月のポートランド・クラシックでツアー初優勝。米ツアーで史上4組目の姉妹優勝、史上初の双子優勝の快挙を成し遂げた。

岩井は「家族としてではなくプロゴルファーとして本当に凄い。一番身近で本当に大きな存在なので、ずっと目標にしているし、いつかは追い越せたら」と2人の姉に大きな刺激を受けている。

前回大会は男子団体戦制覇に貢献したが、個人戦は21位だった。「この1年でメンタル面が成長したと思うし、飛距離も伸びた。個人戦、団体戦2冠をできればいいい」と力を込めた。