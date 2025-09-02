男性7人組アイドルグループ「THE SUPER FRUIT（スパフル）」が2日、都内でメジャーデビューを記念したイベントを開催した。

メンバーの名前が入ったタオルマフラーやメンバーカラーのサイリウムが揺れる会場に元気いっぱいに駆け出してきた7人。

田倉暉久（21）が「僕たちメジャーデビューしました。おめでとうもらって良いですか？」と呼びかけると、フルファミ（ファンの愛称）が一斉に「おめでとう！」と声をそろえて祝福した。

この日、リリースしたシングル「まにまに」が、オリコンデイリーシングルランキングで初の1位（1日付）を獲得。会場では同曲など3曲を歌いファンと盛り上がっていた。

イベント前にスタッフから吉報を聞いたという堀内結流（21）は「すっごいうれしかった。目標にしていたことなので、今後の活力になる」と笑顔。松本勇輝（21）は「フルファミのおかげ」と感謝していた。

デビュー曲「まにまに」はメンバー全員が出演するテレ東ドラマ「サムギョプサルですが」（11日スタート）の主題歌にも決まっている。

11月23日には千葉・幕張メッセ国際展示場8ホールで、グループ史上最大規模の単独ライブ「THE SUPER FRUIT WORLD 2025」を開催する。

鈴木志音（21）は「ここでしか見せられない7人の姿、集大成を見せたい」と意気込み。小田惟真（18）は「メジャーデビューをして初めての大きなステージ。幕張を超満員にしたい」と飛躍を誓った。