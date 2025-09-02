モデルの大倉士門さんが、自身のインスタグラムを更新。

日本に上陸したばかりの「Alfa Romeo JUNIOR」に乗り、ドライブを楽しむ様子を公開しました。



【写真を見る】【 大倉士門 】 新型「Alfa Romeo JUNIORに乗ってドライブ」「ハンドル握ってる間は常にワクワク」「情熱的にかっこいい」





投稿では、赤いボディカラーの「Alfa Romeo JUNIOR（アルファロメオ ジュニア）」と共に立つ大倉さんの姿が見られます。黒いキャップとシャツ、ショートパンツという夏らしいカジュアルな装いで、夕暮れ時の住宅街を背景に撮影されています。





大倉さんは、「日本に上陸したばかりのAlfa Romeo JUNIORに乗ってドライブ まさに情熱のアルファ ロメオ」と紹介。さらに「ハンドル握ってる間は常にワクワク楽しませてくれて どんな場所でも情熱的にかっこいい 乗ってて楽しませてくれる車はやっぱ最高やね」と、乗り心地の良さや車の魅力を伝えています。





複数の写真からは、大倉さんが車に愛着を持っている様子がうかがえます。特に、車の前でしゃがみ込み、満足そうな表情で車を指差している写真からは、新車への喜びが伝わってきます。

アルファロメオは伝統あるイタリアの自動車メーカーで、スポーティーな走りと情熱的なデザインが特徴です。今回大倉さんが乗っている「JUNIOR」は、日本に上陸したばかりの新しいモデルとなっています。







この投稿に、「かっこいい 色も素敵」「アルファのぶれないアイデンティティ大好きです」「赤が綺麗ですね」「エンブレムが昔のアルファロメオみたいでかっこいい！」「イケメンとイタ車似合いすぎる」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】