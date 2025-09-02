Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日（金）9時から9月4日（木）23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、合計100Wと高出力でサブウーファーも内蔵したFunLogy（ファンロジー）の「FUNLOGY Soundbar」やコンパクトサイズながら大迫力なサウンドが楽しめるSANWA SUPPLY（サンワサプライ）の「バッテリー内蔵サウンドバースピーカー（400-SP092）」など、自宅にいながら映画館のような臨場感が味わえるサウンドバーがお得に登場しています。

「FUNLOGY Soundbar」が9,970円とセール特価！ 総合出力100Wで低音から高音までリアルな音を再現

コンパクトなのに臨場感抜群！ サンワサプライの「バッテリー内蔵サウンドバー」が3,580円とお買い得

映画もゲームも没入感アップ。Philipsの薄型サウンドバーも最大47％オフとお得に大放出

Bluetoothでスマホとの連動もスムーズ。ヤマハやハイセンスのサウンドバーも最大23％オフです

なお、上記の表示価格は2025年9月2日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

