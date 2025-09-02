新潟地方気象台は【線状降水帯予測情報】を発表し、県内では3日(水)朝にかけて線状降水帯が発生する恐れがあるとしています。低い土地の浸水、土砂災害などに警戒を呼びかけています。



前線が3日(水)昼前にかけて北陸地方を通過する見込みとなっていて、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となるといいます。



◆3日(水)午後6時までに予想される24時間降水量(多いところ)

新潟県 150mm

富山県・石川県 120mm

福井県 80mm



線状降水帯が発生した場合、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。新潟県では、3日(水)未明～朝にかけて発生する可能性があります。また、石川県・富山県も同じく3日(水)朝にかけて可能性があるということです。

低い土地の浸水・土砂災害、河川の増水や氾濫に警戒が必要です。