北朝鮮の金正恩総書記が、特別列車で中国・北京に到着しました。3日に行われる軍事パレードには、中国の習近平国家主席、ロシアのプーチン大統領と並んで参加予定。厳戒態勢が敷かれています。

◇

習近平国家主席

「古い友人よ、北京で再会できてうれしい」

プーチン大統領

「親愛なる友人」

2日午後の会談後には、2人でアフタヌーンティー。

親密な様子を見せるロシアのプーチン大統領と、中国の習近平国家主席。ここに、まもなく合流するとみられるのが…。

記者（中国・北京 日本時間2日午後5時頃）

「金正恩総書記を乗せたとみられる列車が北京へと向かっていきます」

先ほど北京に到着した北朝鮮の金正恩総書記。中国を訪問するのは、6年ぶりです。

1日午後、特別列車に乗って北朝鮮を出発。その列車の内部映像が公開されました。

まさに“豪華列車”。大きな食堂のような部屋には金総書記専用とみられるテーブルがあり、モニターも複数設置されています。

この列車で20時間以上かけて北京へ移動。このあと習近平国家主席と首脳会談を行うとみられます。

韓国メディアなどによると、北朝鮮側はこれまで、国外の会談などに出席するたび、金総書記の生体情報が流出することを警戒していて、今回も金総書記専用のトイレを用意したり、たばこの吸い殻を残さない対策をしたりしているとみられます。

3日に中国で行われる、戦後80年を記念した軍事パレード。北京市内は、すでに厳戒態勢です。

記者（日本時間2日 中国・北京駅前）

「駅前を見てみますと、きのうは設置されていなかったフェンスが置かれています。私の身長よりも高く、中がなかなか見られません」

会場となる天安門広場は…。

記者

「たくさんの観覧席が準備されています」

ここで、そろい踏みすることになるロシア・中国・北朝鮮のトップ。中国は、歴史的な場面を演出し、アメリカに対抗する勢力の結束を印象づける狙いです。