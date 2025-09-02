¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤ËÇòÀÐÀ²¹á¤È¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é
ÇÐÍ¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¿å¾å¹±»Ê¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù(8·î29Æü¸ø³«)¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ç·ß°æÎá»ÒÌò¡¢¹©Æ£È¯Ìò¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¤ÎÇòÀÐÀ²¹á¤È¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ç·ß°æÎá»ÒÌò¡¢¹©Æ£È¯Ìò¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¤ÎÇòÀÐÀ²¹á¤È¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é
¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¤È¿å¾å¹±»Ê¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¿¿²Æ¤ÎÂæÏÑ¤Ç¥í¥±¤ò´º¹Ô¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Í×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢TV¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ç·ß°æÎá»ÒÌò¡¢¹©Æ£È¯Ìò¤òW¼ç±é¤ÇÌ³¤á¤¿À¼Í¥¤ÎÇòÀÐÀ²¹á¤È¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇòÀÐ¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎËÜÊÔËÁÆ¬¤ÇÎá»Ò(µÈ²¬Î¤ÈÁ)¤ÎÉô²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÎ®¤ì¤ë¡¢¼Ø¾Â¤ß¤æ¤(ÎµÀ±ÎÃ)¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ö¼Ø¾ÂÀ½Ìô¡×¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥é¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¡£¡Ö¥¸¥§¥Í¥Æ¥é¤Á¤ã¤ó¡×¿Í·Á¤ò¼ê¤Ë¡¢¼Ø¾ÂÀ½Ìô¤ÎPR¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÀÐ¤Ï¡¢±Ç²è»£±ÆÃæ¤Ë¥í¥±ÃÏ(ÂæÏÑ)¤ËÉë¤»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿ùÅÄ¤ÏÇòÀÐ¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈÆâ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤Ó TV¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤ÎÎá»Ò¤È¹©Æ£¤Î¶¦±é¤¬³ð¤¦³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÇòÀÐÀ²¹á¤È¼Ø¾Â¤ß¤æ¤¤ò±é¤¸¤¿ÎµÀ±ÎÃ¡¢ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤Î¾Ð´é¤ò¼ý¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤È±Ç²è¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¹©Æ£¤ò±é¤¸¤¿¿ùÅÄÃÒÏÂ¤È¿å¾å¹±»Ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£6·î¤Ë¥¢¥Ë¥á¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¼Â¼Ì¤ÎÎá»Ò¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÇÁá¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹! ¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¼Â¼Ì±Ç²è¤ÇÎá»Ò¤ò±é¤¸¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÀÐ¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ÏËÜºî¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëKroi¤Î¡ØHAZE¡Ù¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥ÜPV¤Ç¤âÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Èý·î¤¸¤å¤ó/½¸±Ñ¼Ò¡¦±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö»ä¡¢¶åÎ¶¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡½¡£¡×¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼°î¤ì¤ë³¹¡Ö¶åÎ¶¾ëºÖ(¤¯¡¼¤í¤ó¤¸¤ç¤¦¤µ¤¤)¡×¤ÎÉÔÆ°»º²°¤ÇÆ¯¤¯·ß°æÎá»Ò(¤¯¤¸¤é¤¤ ¤ì¤¤¤³)¤ÏÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¹©Æ£È¯(¤¯¤É¤¦ ¤Ï¤¸¤á)¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎø¤ò¼«³Ð¤·¤¿Îá»Ò¤Ï¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¹©Æ£¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æº§Ìó¼Ô¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Îº§Ìó¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÍÅ¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¶åÎ¶¤Î³¹¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆü¾ï¡£Èë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ÏÌ©¤«¤Ê´ê¤¤¤ÈÀ®¤Ã¤Æ¡¢¾×·â¤Î¿¿¼Â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢Îø¤¬¡¢Á´¤Æ¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¼Â¼Ì±Ç²èÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ç·ß°æÎá»ÒÌò¡¢¹©Æ£È¯Ìò¤òÌ³¤á¤¿À¼Í¥¤ÎÇòÀÐÀ²¹á¤È¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬¥«¥á¥ª½Ð±é
¤³¤ÎÅÙ¡¢TV¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Ç·ß°æÎá»ÒÌò¡¢¹©Æ£È¯Ìò¤òW¼ç±é¤ÇÌ³¤á¤¿À¼Í¥¤ÎÇòÀÐÀ²¹á¤È¿ùÅÄÃÒÏÂ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇòÀÐ¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎËÜÊÔËÁÆ¬¤ÇÎá»Ò(µÈ²¬Î¤ÈÁ)¤ÎÉô²°¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤«¤éÎ®¤ì¤ë¡¢¼Ø¾Â¤ß¤æ¤(ÎµÀ±ÎÃ)¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¡Ö¼Ø¾ÂÀ½Ìô¡×¤¬³«È¯¤·¤¿¡Ö¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥Æ¥é¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÈÖÁÈÆâ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¡£¡Ö¥¸¥§¥Í¥Æ¥é¤Á¤ã¤ó¡×¿Í·Á¤ò¼ê¤Ë¡¢¼Ø¾ÂÀ½Ìô¤ÎPR¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÀÐ¤Ï¡¢±Ç²è»£±ÆÃæ¤Ë¥í¥±ÃÏ(ÂæÏÑ)¤ËÉë¤»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿ùÅÄ¤ÏÇòÀÐ¤¬¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÈÖÁÈÆâ¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÌÌ¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤Ó TV¥¢¥Ë¥áÈÇ¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤ÎÎá»Ò¤È¹©Æ£¤Î¶¦±é¤¬³ð¤¦³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÇòÀÐÀ²¹á¤È¼Ø¾Â¤ß¤æ¤¤ò±é¤¸¤¿ÎµÀ±ÎÃ¡¢ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÃÓÅÄÀé¿Ò´ÆÆÄ¤Î¾Ð´é¤ò¼ý¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤È±Ç²è¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¹©Æ£¤ò±é¤¸¤¿¿ùÅÄÃÒÏÂ¤È¿å¾å¹±»Ê¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅþÃå¤·¤¿¡£6·î¤Ë¥¢¥Ë¥á¤¬ºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¡¢ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¼Â¼Ì¤ÎÎá»Ò¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÇÁá¤¯¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹! ¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¼Â¼Ì±Ç²è¤ÇÎá»Ò¤ò±é¤¸¤ëµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÀÐ¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ÏËÜºî¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëKroi¤Î¡ØHAZE¡Ù¤Ë¤è¤ë¥³¥é¥ÜPV¤Ç¤âÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(C)Èý·î¤¸¤å¤ó/½¸±Ñ¼Ò¡¦±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö»ä¡¢¶åÎ¶¤ËÎø¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡½¡£¡×¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼°î¤ì¤ë³¹¡Ö¶åÎ¶¾ëºÖ(¤¯¡¼¤í¤ó¤¸¤ç¤¦¤µ¤¤)¡×¤ÎÉÔÆ°»º²°¤ÇÆ¯¤¯·ß°æÎá»Ò(¤¯¤¸¤é¤¤ ¤ì¤¤¤³)¤ÏÀèÇÚ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¹©Æ£È¯(¤¯¤É¤¦ ¤Ï¤¸¤á)¤Ë¿´¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÎø¤ò¼«³Ð¤·¤¿Îá»Ò¤Ï¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¹©Æ£¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æº§Ìó¼Ô¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Îº§Ìó¼Ô¤Ï¼«Ê¬¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÍÅ¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤¶åÎ¶¤Î³¹¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÆü¾ï¡£Èë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ÏÌ©¤«¤Ê´ê¤¤¤ÈÀ®¤Ã¤Æ¡¢¾×·â¤Î¿¿¼Â¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¡¢Îø¤¬¡¢Á´¤Æ¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£