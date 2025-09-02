大原優乃、“仲良し”鈴木福の「かっこいいなっていうギャップ」を賞賛
俳優の鈴木福（21歳）が、9月1日に公開された、YouTubeチャンネル「ハピキャンチャンネル」の動画に出演。女優・大原優乃から「やわらかさがありつつ頼もしくて」「かっこいいなっていうギャップがありました」と賞賛を受けた。
有名人たちが初めて一緒にキャンプに行き、お互いの新たな一面を見つけ出す企画に鈴木福が出演。相手に、子役時代からの友人であり、「ゆるキャン△」にも出演している大原優乃を指名した。
鈴木が10歳の頃から、大原とは何度か定期的に番組やイベントで一緒になり、さらにドラマ「17歳の監督 〜名古屋行き最終列車大垣編〜」（2023年／名古屋テレビ）で「ガッツリ共演して」より仲良くなったという。
鈴木は大原について「僕の優乃ちゃんの印象は、優しくていつもなんだかふわふわしてる方っていう印象」と話すと、大原も「全く同じ」と、鈴木も優しくてふわふわしていると話す。
鈴木は「（大原は）しっかりしてるんですよ。しっかりしてるんだけど、なんだかふわふわしてる」と言うと、大原は「私は（鈴木は）ギャップがある。同じようにやわらかくて優しくていう印象は初めて会った時からずっと変わらないし、きっと皆さんもそう思ってるだろうなっていう印象でしょ、まずは。でも作品で出会った時は福くんが主演の作品だったじゃん。そのやわらかさがありつつも、座長として引っ張っていく姿がなんかこう新鮮で、頼もしくて、共演者の人たちだけじゃなくて、監督さんであったりとかスタッフさん全員を巻き込んでチームにしてくれる。かっこいいなっていうギャップがありました」と賞賛した。
