ユニバーサル･スタジオ･ジャパン（USJ）は、9月3日より販売開始するハミクマ・ポップコーンバケツのボイスをXにて一部公開した。

USJのハロウィーン・イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が9月5日より順次スタート。これに先駆け、9月3日より愛らしいけど不気味なクマ「ハミクマ」の3種のボイス付きポップコーンバケツが販売される。

USJの公式Xにてそのボイスの一部が公開。ショート映像で「死んでも生きるのDEATH！」というセリフを聴くことができる。

ハミクマ・ポップコーンバケツの販売場所はユニバーサル・ワンダーランド入口横ポップコーンカート。ストロベリークッキーフレーバーのポップコーンで提供される。

TM & (C) Universal Studios. All rights reserved.