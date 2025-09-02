「死んでも生きるのDEATH！」 USJ、9月3日発売「ハミクマ・ポップコーンバケツ」のボイスを一部公開
【ハミクマ・ポップコーンバケツ】 販売期間：9月3日～11月3日
ユニバーサル･スタジオ･ジャパン（USJ）は、9月3日より販売開始するハミクマ・ポップコーンバケツのボイスをXにて一部公開した。
USJのハロウィーン・イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」が9月5日より順次スタート。これに先駆け、9月3日より愛らしいけど不気味なクマ「ハミクマ」の3種のボイス付きポップコーンバケツが販売される。
USJの公式Xにてそのボイスの一部が公開。ショート映像で「死んでも生きるのDEATH！」というセリフを聴くことができる。
ハミクマ・ポップコーンバケツの販売場所はユニバーサル・ワンダーランド入口横ポップコーンカート。ストロベリークッキーフレーバーのポップコーンで提供される。
□USJ「食べ歩きフード」のページ
🔊音声ONでおしゃべりするのdeath‼- ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式 (@USJ_Official) September 2, 2025
3種のボイス付き
ハミクマ・ポップコーンバケツ
ボイスの一部を先行公開🐻🎤
明日の発売をお楽しみに❣
▼販売場所と販売方法を事前にチェック▼https://t.co/XTbU1O04We#USJハロウィーン #ハミクマ pic.twitter.com/nQ8wUP8fME
