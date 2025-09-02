今泉佑唯、復帰後初表紙は『グラビアプレス』 決意を感じさせるドレス姿に
今年3月に芸能界復帰を発表した元欅坂46でタレントの今泉佑唯が、5日発売のエンタメ情報誌『グラビアプレス Vol.12』（秀麗出版）で表紙を飾る。今泉にとって復帰後初表紙となる。
【画像】エンタメ情報誌『グラビアプレス Vol.12』W表紙はSKE48
2025年に芸能活動を再開した今泉。今大切にしているものや、変わったこと・変わらない想いについてのインタビューを通じて、今泉の「本音」に迫る。決意を感じさせる凜としたドレス姿は必見だ。
また、発売日の5日午後7時からは今泉のオンラインサイン会も実施。オンラインサイン会の参加費は9000円で、紙雑誌『グラビアプレスVol.12』1冊にニックネーム＆サイン、雑誌限定特典ポスター（A3サイズ）、デジタル抽選くじ参加券、特典写真（全6種のうち2枚封入）、撮影メイキング動画がついてくる。販売期間は5日午後6時まで。
さらに、今号のW表紙を飾るのは今泉のほか、SKE48の伊藤虹々美・熊崎晴香・坂本真凛・野村実代・佐藤佳穂・河村優愛・中坂美祐・森本くるみ。9月にリリース予定の35thシングル「Karma」の聴きどころや、新チームとなって初めてのツアーに対する思いをインタビュー。まだ誰にも話していない、ファンへの「こっそりエピソード」も披露している。
今号は特別企画「密着！Tokyo Idol Festival 2025」を掲載。グラビアプレス編集部がTokyo Idol Festivalに参加し、いくつかのグループにインタビューした。ライブレポとあわせて掲載する。
